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彰化麻將傳播鏈16染疫再匡列20人　衛生局爆：未來恐增80人確診

▲▼彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣3日新增15例新冠病毒確診個案，已累計191人確診，彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯在疫情記者會上公布確診者足跡與相關事項，其中水果商傳播鏈再添1例，麻將牌咖增5例，9例感染源待查，麻將群聚確診已有16人，匡列20人，以1人傳4人計算，未來恐怕會再增加80人確診，葉表示，和確診者同桌打牌，感染率百分百，呼籲5月16日以後曾打牌者，盡速就醫快篩。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

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彰化今天新增15例確診、累積確診人數191人、居家隔離585人、篩檢人數18822人，15例中，水果商傳播鏈新增1人，累計112人，麻將牌咖5例，其中有2人是打牌聚會所負責人，9例感染源待查，當中有5人為家庭群聚，2人是職場感染，2人是單獨個案。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

「別再打了，別再趴了」，王惠美苦口婆心的說，因為群聚打麻將的傳播鏈愈來愈大，她已要求警方針對賭博場所和人員嚴厲約制和查緝，一經查獲，一定嚴懲，民眾盡量不再外出趴趴走，全程戴好口罩。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

王還說，一旦中央撥補疫苗，縣府就會啟動萬人快打計劃，規劃在曾實施過的萬人健檢會場27個主場注射，加上醫院、診所、衛生所和長照機構等522個衛星場共549場，全面施打，全力翻轉疫情。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯說，新增1例的水果商家人，從5月12日至21日天天都去敬義堂參加直銷講座，這個講座去年12月1日開始營業，每場次大約40人參加，目前已針對24名參加者和3名工作人員進行採檢，結果還沒有出爐。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

葉說，麻將牌咖群聚是繼5月17日歌唱班之後新一波的群聚，一旦和確診者同桌打牌，感染率百分之百，而且確診者回去又傳給家人或是同事，傳播率非常可怕，以4倍的傳播率計算，目前已匡列20人，日後恐怕會再增加80名確診者，因此呼籲5月16日以後，曾經參加任何牌咖聚會者，若有出現呼吸道症狀或是即使沒有出現症狀，請盡速就醫篩檢。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

縣府並公布確診者足跡，5月26日至6月1日上午8點至下午5點，去過埤頭鄉公所以及OK便利商店芳苑上林店和竹塘信義店者，也請前往快篩。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增15例足跡和注意事項。（圖／彰化縣政府提供）

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