苗栗爆34例！新北確診「慘破4千」全台分布曝　陳時中：不能去樂觀

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內再增364例本土病例，另有219例校正回歸，總計583例，確診個案中新增17例死亡，指揮官陳時中表示，校正回歸案例仍多，似乎好像達到一個新的高峰。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，全國至今僅剩金門縣守住。

▲0603單日確診地圖。（圖／ETtoday）

今日新增364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

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指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為臺北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、臺中市5例、基隆市4例、臺南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中，相關疫情調查持續進行中。





▲0603全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

陳時中也坦言，目前整體來講看起來似乎好像有一個新高峰，不過事實上不是很明顯，要這兩天清查才會更清楚，不過目前跡象來看，屬於比較不好的跡象；另外，近來年輕人染疫比例增加，從5/10觀察下來，20~39歲染疫有34.3%，在5/11～6/25之間有往下降，60歲以上大幅增加，但6/3資料又看到年輕人升到25.2%。

全台今年已累計 8,722 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 4,217 人

台北市 3,172 人

基隆市 161 人

桃園市 422 人

新竹市 20人

新竹縣 23 人

苗栗縣 71 人

台中市 146 人

南投縣 19 人

彰化縣 191 人

雲林縣 11 人

嘉義縣 12 人

嘉義市 7 人

台南市 32 人

高雄市 54 人

屏東縣 27 人

宜蘭縣 73 人

花蓮縣 37 人

台東縣 21 人

連江縣 4 人

澎湖縣 2 人