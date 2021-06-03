台東今+0　公教會館30間房「挺醫護」供第一線免費入住

▲ 台東今日零確診，公教會館「挺醫護」供第一線入住。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣3日0確診，縣長饒慶鈴表示疫情嚴峻的情況下，防疫絕不能鬆懈，縣內目前共1,106人完成快篩，持續提醒雙北返回台東的民眾前往衛生所快篩。為支持第一線防疫人員，除呼籲縣民對辛苦的防疫人員多體諒關懷，也開放公教會館30間房，提供給照護新冠肺炎患者且有需要的醫護入住。

饒慶鈴表示，台東縣今日+0是5/25以來第2次0確診，也沒有縣外案來台東的足跡，目前全縣確診個案累計維持金峰鄉9人、太麻里鄉10人、成功鎮及卑南鄉各1人共21人、居家隔離累計287人，其中132人已解除隔離。根據衛生所統計，截至6/2台東共1,106人完成快篩，太麻里與金峰鄉特定區域已完成普篩，累計4人快篩陽性，PCR檢測結果2陰性、2陽性(案7815、7816)。

饒慶鈴指出，目前縣內防疫旅館171間，入住人數22人，疫情延燒的情況下，站在第一線的醫護和防疫人員風險最大，外縣市傳出多起醫院或照護中心群聚感染，因醫護人員有家人同住、也擔心傳播病毒，縣府為了挺醫護，開放公教會館30間房，提供直接照護新冠肺炎患者且有需要的醫護人員免費入住，讓醫護能更安心執行防疫工作。另也提醒民眾，病毒才是敵人，防疫人員是家人，他們冒著染疫風險守護鄉親，請大家多關懷、多體諒、不歧視，也做好個人防護，口罩戴好戴滿、減少不必要聚會與外出。



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