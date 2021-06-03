雙北累計超過7千病例！確診地圖曝熱區　松山、五股、樹林也破百

▲0603台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（3）日公布國內新增364例本土確診，以及校正回歸本土個案219例，總計585例，其中以新北市265例最多，其次為台北市224例，並新增17例死亡。今日雙北首長照慣例下午召開記者會說明，台北市長柯文哲公布12行政區確診數字；新北市長侯友宜則是宣布熱區防疫中心與確診數下降的時間點相關。

台北市自2021年4月25日至2021年6月3日累計病例2800人，萬華1265例最多，其次為文山220例、信義175例、中正169例、大同140例、中山137例、大安143例、北投114例、松山102例、南港88例、內湖93例。

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柯文哲公布12行政區確診數字，只見萬華區還是最多案例的地區，而大同區已經從5月30日開始多天維持0，而3快篩站陽性率則是5.5％。

▲0603新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

新北市自2021年4月26日至2021年6月3日累計病例4217人，在確診人數分佈上，板橋947例，中和677例，三重500例，新莊369例，永和334例，土城320例，新店220例為熱區。

另外其他區域的部分為，蘆洲170例、汐止124例、樹林104例、五股100例、淡水83例、林口71例、三峽53例、泰山61例、深坑19例、八里18例、鶯歌16例、金山4例、石碇8例、瑞芳10例、貢寮1例、三芝1例、石門1例、坪林1例，平溪、烏來及雙溪維持0確診。

侯友宜指出，近日比對分析，只要在低度活動的規範中稍有放鬆，確診數就會往上飆，因此他重申，他壓力與市民都很大。前幾天只會中心說疫稍有舒緩，市民們很開心就忍不住出來走動，但是新北市沒這個本錢，仍在對抗當中。今日也新增蘆洲區、汐止區、樹林區、淡水區、泰山區、林口區、五股區、三峽區8區列入高風險熱區。