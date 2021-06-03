只休養1天！雙和「腹部遭刺護師」堅持回崗位：我有職責再上場幫忙

▲雙和腹部遭刺護理師休養一天又重返崗位照顧病人。（圖／取自王必勝臉書）



記者嚴云岑／台北報導

雙和醫院5月31日發生確診者砍傷護理師事件，中央疫情指揮官陳時中6月2日前往雙和醫院探視，並代總統與蘇院長致贈慰問金。醫福會執行長王必勝今（3）日在臉書表示，其中一名遭刺傷腹部的護理師，在休養一天後，堅持再投身回單位工作，又與團隊一起照顧病人，白衣天使精神讓人動容。

該起醫療暴力事件發生在上午7時，一名62歲的確診男子，在11樓負壓隔離病房疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師，其中一人肌腱與神經傷勢嚴重，雖已治療完成，但復健治療恐要6個月，目前仍有2人住院治療中。

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陳時中2日下午5時許前往探視受傷護理師，在病房各停留10分鐘，除了轉達總統與蘇院長的慰問金外，總統也當場致電關懷。腹部遭刺傷護理師因傷勢較輕，已先行返家休養，慰問金則交由院方代為轉交。

王必勝昨日表示，手部韌帶遭砍傷的護理師，因為剛開完刀身體虛弱，在聽聞總統和部長道歉後，暖心回應「不是大家造成的」，也堅強表示自己會努力好起來，讓他聽了大為不捨。

今日王必勝繼續更新護理師近況，返家休養的護理師，以「疫情這麼嚴峻，隔離病房工作繁忙，我有職責再上場幫忙。」、「掛念工作團隊的同伴，我要繼續跟他們一起工作為由」，在醫院評估傷勢與心理狀況後，堅持再投身回單位工作，又開始跟團隊一起照顧病人。

對此，王必勝感動表示，「這是白衣天使精神的最好展現，令人感動！」他同時表示，台灣有這樣的人，這樣的精神，我們不會畏懼敵人，呼籲大眾少點攻訐謾罵，每個人做好自己的本份，一起撐過這個難關。