餐廳吃飯…她菜中夾起「捲曲體毛」噁炸　老闆嗆：驗DNA看是誰的

▲菜中驚現陰毛。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

餐廳吃飯，食物乾淨是食客第一看重因素！5月29日，貴陽市一楊姓女子請朋友去一家名叫「愛飯湘菜館」的餐廳吃飯，點了一道紅燒豬腳，沒想到下秒差點把她們全部吃吐了。原來，這道菜裡竟然有一根「捲曲體毛」。不過，餐廳負責人卻反嗆，不知道毛是誰的，可以提供全部員工的毛髮，希望顧客去演DNA證明清白。

據《看看新聞》報導，楊女說，當天是晚上8點44分上的菜，考慮到結帳的員工要下班，她們在9點18分就提早付錢了，總共花了1651元人民幣（約新台幣7144元）。

沒想到，結帳之後，楊女突然發現，菜裡出現了這樣的異物，這讓楊女和朋友當場作嘔！他們隨即提出要求餐廳負責人出面解決，直到等到晚上11點多，她們才見到了餐廳的負責人李姓男子。

但對於菜中出現的體毛，李男回應，「炒這個菜的當事人說可以到專業的檢測機構去檢測這個毛髮是不是他的，或者是不是店裡面的人或者員工的，是員工的話該怎麼處理就怎麼處理，首先要確認這個毛髮是不是自己店裡的，因為包間裡面沒有攝像頭。」

對此，楊女表示，自己願意作出讓步，只要餐廳退還1200元的飯錢就算了。李男卻不退讓稱，事情到了這一步，他們對體毛的來源心存疑問，願意配合楊女將這根體毛送檢驗中心檢測，同時提供店裡所有員工的DNA樣本，不惜代價也要將事情弄個水落石出。

對於李男的堅持，楊女也坦蕩表示了同意。可隨後不久，李男突然接了一通電話，態度就發生了轉變，表示沒有必要耗費時間去做檢測了。

說完後，李男立即轉帳，給楊女退還了1200元的飯錢，並表達了歉意。目前，雙方就此事達成了和解。