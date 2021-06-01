撐不下去！台東知名「一家餐廳」宣布停業　解僱15名勞工

▲台東知名「一家餐廳」宣布停業，資遣勞工，縣府社會處積極介入協助後續處理。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，台東縣內餐飲業配合防疫措施停止店家內用，僅提供防疫餐盒或外送、外帶服務，部分業者因疫情關係經營大受影響，其中有知名「一家餐廳」因不堪虧損日前宣布停業，資遣勞工。縣長饒慶鈴表示，該餐廳預計在5月底解僱勞工15名，已指示縣府社會處積極協助業者及勞工相關後續處理。

社會處指出，依據大量解僱勞工保護法第1條及第 5 條規定，為保障勞工工作權及調和雇主經營權，應秉持勞資自治精神進行協商，並保障勞工權益。因疫情關係導致經營困難不得不大量解僱勞工，仍因遵守勞基法第11條資遣事由、第16條預告期間及勞工退休金條例及第12條資遣費等規定，事先預告並提供資遣費及非自願離職證明。遭到資遣的勞工也可以攜帶非自願離職證明前往就業服務中心申請失業給付、就業服務或向勞工行政科諮詢職業訓練。

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社會處長陳淑蘭也呼籲事業單位若因應經營所需或人力調整，不論是解僱或資遣，都有責任遵守勞動法令以保障勞工權益，若有相關問題也可洽社會處勞工行政科，都有專人來協助。

縣府目前針對勞工朋友的紓困措施有安心就業計畫、安心即時上工計畫、職訓生活津貼、失業給付及失業勞工子女就學補助等，另縣民則有台東專屬「因應新冠肺炎辦理民眾失業暨生活困難補助計畫」每月14400元，最多可核發兩個月。若有相關疑問可電洽社會處勞工行政科(089-328254、089-351834）；此外，陳淑蘭也希望中央政府紓困4.0方案（含個人補助及產業薪資補助）能儘速上路，以協助這些受到疫情衝擊的業者及勞工朋友們。

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