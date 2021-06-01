大陸今年找回1680名被拐兒童　失蹤期最長達54年

▲大陸公安部於六一兒童節公布今年執行的「團圓行動』成果，共找回1680名失蹤兒童。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

今天是大陸六一兒童節，公安部選在今日公布今年破獲的拐賣兒童案件。公安部刑偵局副局長童碧山表示，全國公安機關今年1月起執行「團圓」行動，全力偵破拐賣兒童積案、緝捕拐賣犯罪嫌疑人、查找失蹤被拐兒童，「截至5月31日，已找回失蹤被拐兒童1680名，其中時間跨度最長的達54年。」

《澎湃新聞》報導，新疆伊犁公安機關近日在去世17年母親的遺物上提取檢驗出DNA，完善了父母雙親的DNA信息，成功為一位90歲老父親找回44年前走失的一雙兒女。

童碧山指出，公安機關自2009年起持續開展打拐專項行動，拐賣兒童犯罪得到有效遏制，盜搶拐賣兒童案件年發案降至20起左右，且基本實現了快偵快破，「團圓行動查找的失蹤被拐兒童，大多在十多年甚至幾十年前失蹤被拐，案件久遠，隨著時代發展、科技進步，公安機關在新技術應用、大數據偵查等方面有了很大提高，查找歷年失蹤被拐兒童具備了更好的條件。」

據瞭解，大陸公安部今年實施團圓行動後，截至5月31日，已找回失蹤被拐兒童1680名，其中時間跨度最長的54年；偵破拐賣兒童積案85起，抓獲拐賣犯罪嫌疑人223名，組織認親400餘場。