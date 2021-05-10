崑大視訊系「放視大賞」金銀銅獎都有　連4年金獎入袋

▲「2021放視大賞」揭曉成果，崑山科技大學視訊傳播設計系獲金銀銅獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由經濟部工業局、高雄市政府主辦的「2021放視大賞」揭曉成果，崑山科技大學視訊傳播設計系第20屆畢業製作短片共入圍8項作品，最終由《順心》一作榮獲「行動應用類數位影音－創意企劃組」金獎，《思慕魚》、《牽亡》分別獲得「行動應用類數位影音組」銀、銅獎，連續4年皆有金獎入袋表現亮眼！





崑大視訊系在本屆放視大賞大放異彩，在行動應用類數位影音組的部分更是表現亮眼，繼2017年《夜行列車》、2018年《會客吧爸》、2019年《青春炸裂物語》、2020年《艾娃》，今年在以《順心》一作榮獲「行動應用類數位影音－創意企劃組」金獎，劇情敘述孫子回憶起與爺爺奶奶經歷的喜與悲，以嗩吶吹出定情曲來表達對奶奶的思念。《順心》指導老師視訊系趙品灃副主任表示，拍攝團隊為視訊系進修部學生，在與日間部同樣的專業課程安排學習但更有彈性的進修部選課方式下，學生不僅能兼顧課業與工作，更能展現在校所學的短片製作與影視企劃能力並獲得佳績，非常值得鼓勵。





榮獲「行動應用類數位影音組銀」獎短片《思慕魚》，導演楊儀宣透過影片傳述「失去」像是被蓋上無人收件的信，寄件者會知道思念最終只是單向的嗎？在冬天日照下每個地方都被陽光照顧的恆春，郵局的信件招領區卻有著看似孤獨無法送達的信。《思慕魚》劇組遠赴恆春拍攝，將南國風景盡收於鏡頭內，該作品目前也獲得新一代2021金典新秀設計獎數位影像設計類入圍、A+文資創意季設計數位媒體與互動體驗設計類入圍，並將於5月13日與6月14日在府中15新北市放映院參加短片新力單元播映。



獲得銅獎的短片《牽亡》，則描述每當村裡有人過世，頭七的前一晚會找來牽亡歌陣表演，為的是不讓祂們迷路，引領亡靈正確地到達地府。

[廣告]請繼續往下閱讀...



崑大視訊系除了上述三件作品獲獎外，《夏日乾洗店》、《三浮》獲得行動應用類數位影音組入圍；《樂園》也獲得行動應用類數位影音創意企劃組入圍肯定。《三浮》導演莊惠萱以簡單故事感人情節描述在一個很悶的夏日、平凡的一天、躁動的人們與家裡養很久的牛要被賣掉的故事；《夏日乾洗店》導演楊筑喬作品描述女主角的奶奶過世後，躲避債務已久的父親回到了乾洗店，想修補父女之間的情感；《樂園》導演金致宏以主角想尋求安樂死的概念探討生與死，即使是多麼想離開這世界的人，面對死亡，不免還是會感到焦慮、恐懼。





崑大視訊系胡佩芸主任指出，第20屆畢業製作頂級土司影展「可是！我不想當社畜！」短片與動畫片作品除了在高雄青春設計節、高雄放視大賞、台中A+文資創意季、府中15新北市放映院播映展出以外，將於5月14至17日在台北新一代設計節展出所有優秀作品，並於5月29至30日在台北新光影城、6月5至6日在台南新光影城播映。

本屆即將畢業踏入職場的視訊系畢業生，要面對人生下一階段時，擁有既期待又緊張的心情，但他們要透過作品告訴大家，他們與眾不同、他們可以掌握未來！竭誠歡迎有興趣的民眾蒞臨指導。



各劇組團隊相關訊息與各場校外影展時程地點將陸續於視訊系第20屆頂級土司影展「可是！我不想當社畜！」臉書粉絲專頁公告，歡迎追蹤：https://www.facebook.com/ksu.filmfestival/

童話獨角獸、童話美人魚兩款任選







