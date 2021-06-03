台南東區青年路平交道　6月5日起開放通行

▲台南市交通局指出，東區青年路平交道因鐵路地下化工程封閉2個月後，即將於6月5日開放通行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區青年路平交道因鐵路地下化工程封閉2個月後，即將於6月5日開放通行，同時，民族路四維地下道亦將同步進行北側車道地下隧道結構基礎工程施工，請用路人依道路標誌標線行駛、或改道青年路平交道，以紓解當地交通及用路安全。

交通局局長王銘德表示，鐵路地下化工程施工期間對台南市交通影響甚大，市長黃偉哲非常重視施工期間對民眾所造成的不便，要求施工單位在台南市鐵路地下化沿線工程相鄰的2處平交道、地下道、陸橋等均不能同時施工，做為市區改道路線，並應妥善規劃各項交維措施與加強與宣導，將施工衝擊降至最低。

交通局長王銘德指出，秉持避免鄰近2處平交道同時施工，民族路（四維）地下道南側車道地下隧道結構基礎工程完工後，即開放通行，同時4月6日起全封閉青年路平交道進行施工。

現在，青年路平交道工程已經完工，將於6月5日開放通行，同時民族路（四維）地下道將進行下一階段的北側車道地下隧道結構基礎工程，雖然未全封閉地下道，但會縮減部份北側車道，請用路人依道路標誌標線指示行駛、或改道青年路平交道。

交通局提醒，青年路平交道現階段雖開放通行，但鄰近鐵路沿線仍有工程進行中，請用路人行經施工鄰近區域應減速慢行，並遵循導引牌面、現場義交人員指揮行駛，以維護用路人行車安全。

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