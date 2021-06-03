誘騙可介紹導演！桃園妹想當演員被性侵　卻在摩鐵開直播1小時

▲小美指控蔡男誘騙她到汽車旅館，進而性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名女直播主小美（化名）控訴，台南一名蔡姓男子利用她想當演員、藝人的心理，以介紹導演為由騙她南下台南，並在汽車旅館內性侵得逞。台南地院認為，小美被性侵後還在房內開直播1小時，與常理不符，且證詞前後矛盾，因此判蔡男無罪。

判決書指出，小美指控，她2019年2月15日中午從桃園南下，抵達台南後搭乘蔡男叫好的白牌計程車，在台南市某汽車旅館見面。當時蔡男以可以介紹導演為由邀她下去，但在旅館內等待許久，都沒有導演要來的消息，反而是蔡男突然脫下褲子稱「妳不先服侍好我，我怎麼帶妳見導演」，進而性侵她得逞，又趁她去浴室清洗下體避孕時，偷拿她的手機刪除對話記錄。

蔡男辯稱，他跟小美在1、2月透過直播認識，曾經說過要介紹導演，但小美南下時是為了一起遊玩，兩人先去打麻將，傍晚才到汽車旅館入住並發生關係，且當晚9時許他有外出用餐，甚至幫小美買宵夜。

▲小美被性侵後，獨自在汽車旅館內直播1小時。（示意圖／CFP）



小美證稱，她曾投資蔡男22萬5000元，當日蔡男承諾會帶她見導演跟簽投資契約，但最後什麼都沒做，當下擔心會被蔡男攻擊，又想到蔡男的爸爸是地方角頭，才沒有反抗；另外，被性侵當晚她沒和蔡男外出吃飯，是因為要在汽車旅館內直播，若每天沒進行1小時的直播，會被直播平台扣錢。

台南地院認為，一般人求職、應徵多在公司內，若是介紹認識，亦多在餐廳、咖啡店等公開場所，罕有特別約在汽車旅館內，且小美在警訊、偵訊時的說法前後不一。

台南地院表示，小美被性侵後，未被控制通訊及金錢，且汽車旅館在市區，本可步行離開或請櫃臺人員協助，也可用手機跟親友求救，但她卻沒有任何作為，反而隔天還跟蔡男吃飯再返家，加上直播行為僅被扣款，難以和個人後續安全相比，明顯有違常理，判蔡男無罪，全案可上訴。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘