撞擊畫面曝！29歲男駕千萬麥拉倫高速撞擊　2車爆炸3人成焦屍

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道再傳死亡車禍！3日凌晨在台江大道三段東往西方向，接近海佃路三段口，2輛轎車不明原因發生追撞後，隨即偏往外側車道爆炸起火，車上29歲侯姓男子及65歲陳姓男子與49歲陳姓妻子等3人均逃生不及燒成焦屍，目前肇事原因及相關責任正由市警三分局警方調查處理中。

▲台南市安南區台江大道三段東往西方向，接近海佃路三段口，凌晨發生2輛轎車不明原因發生追撞爆炸起火，車上29歲侯姓男子及65歲陳姓男子與49歲陳姓妻子等3人均逃生不及燒成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據了解，死者分別為29歲侯姓男子、65歲陳姓男子及其49歲陳姓妻子，其中29歲侯姓男子駕駛超跑麥拉倫，陳姓夫妻駕駛馬自達自小客車。

台南市消防局119報案台於3日凌晨4時11分許接獲報案，台江大道三段東往西方向，接近海佃路三段口發生火燒車事故，消防局馬上派出安南消防分隊3車7人前往搶救，消防人員於4時18分抵達現場、34分控制火勢，但2車撞擊後爆炸火勢過大，車上3人均逃生不及已被燒成焦屍。

台南市警三分局調查，車禍發生地點在安南區台江大道三段東向西車道（近海佃路口100公尺處），車上共3人死亡，初步調查自小客車麥拉倫與馬自達發生交通事故撞擊後均起火燃燒，2車全毀，駕駛人均未逃離車體。案發後市警三分局派員到場依規定完成勘查測繪蒐證。

據了解，29歲侯姓男子的父親表示他的兒子是在自家工廠當作業員，侯男所駕跑車市價約1380萬元，是登記在其妻子名下，這次車禍車毀人亡，家屬十分悲痛。

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