居家辦公也有風水？5撇步助提升事業、財運



▲國內疫情嚴峻，許多人改成在家工作。（圖／Pexel）

生活中心／綜合報導



疫情持續升溫，許多公司採取在家工作（WFH），據《旺好運》網站指出，居家辦公也有風水要注意，幾個小撇步，讓在家工作的你，運勢也能旺起來，提升事業運、財運。



居家辦公撇步一：左動右靜、左高右低



在家使用的辦公桌，記住「左動右靜」、「左高右低」原則，經常使用的電話、文件放左手邊，不常用到的或是已經完成的案子、合約書等資料，建議歸檔放在右手邊，因為辦公桌風水學上有一句「左青龍，右白虎」，桌子左邊是「龍邊」；右邊是「虎邊」，桌子擺放東西，最好龍邊要高於虎邊，就是左比右高，左邊可以放大件的資料夾，提升運勢，如果虎邊高於龍邊，則容易招小人。



居家辦公撇步二：不可靠近廁所



辦公桌正對、背對廁所都不適合，廁所濕氣、穢氣可能間接對我們的工作以及精神狀況、人體健康造成影響。如果無法避開，建議在廁所門上安裝布簾遮擋，至少要遮住2/3面積。

居家辦公撇步三：座位宜靠牆



辦公桌椅如果背靠樓梯、廁所、門邊、冷氣機等，容易干擾到氣場、擾亂心神，桌椅靠著牆邊才有「靠山」，有利於拓展事業，累積人脈。

居家辦公撇步四：3C不宜對著床



在家上班用電腦、iPad、3C產品等，盡量別正對床鋪，或放在床上，恐怕會影響睡眠品質。





▲家中辦公桌放上小盆栽有助提升工作運。（圖／Unsplash）

居家辦公撇步五：放上招財盆栽



想要提升工作運，可以在辦公桌左手邊擺上綠色植物，像是發財樹、萬年青等，意味著事業蒸蒸日上。