遠距體育課視訊運動「少一味」　師憂：沒互動感、資源不均





▲體育老師用視訊教學生運動。（圖／陳老師提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情嚴重，全台學生停課至6月14日，不少老師已經習慣使用遠距教學，不過對體育老師來說，真的沒這麼容易。台北實驗小學兼任體育陳老師現在儘管天天用視訊教體育，但無法學生現場面對面互動的真實感受，還是認為少了一味。

陳老師指出，相較與其他科目，體育課比較難處哩，直播現場除了要示範動作，還要錄製教學影片給學生當作輔助教學。陳老師坦言，體育課只能口頭調整配合親身示範，學生容易因使用電子裝置分心，甚至偷偷開視窗瀏覽其他網頁或玩遊戲，操作上老師及學生也容易受限於活動空間及電子裝置的視角範圍，許多項目較難教學。

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陳老師也提到，直播授課網路也常因為斷訊、雜訊、延遲等問題受到影響，尤其每個家庭經濟不一樣，少數學生可能沒有設備網路等，雖然可以到學校借設備，也有到校安置的預備方案，但也無法解決根本問題。

陳老師說，停課確實會影響實際的操作，像是球類運球等都無法，但老師還是可以教，只是學生要自己學、自己找地方複習，不過大家都會受限於空間及資源問題，這目前確實沒辦法解決。

▼江翠國小體育老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）