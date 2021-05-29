加拿大「露鳥議員」講不聽　又全裸開視訊會！這次還在鏡頭前小便

▲加拿大議員4月才被爆，全裸開視訊會議。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

加拿大議員阿莫斯（William Amos）4月才因在視訊會議中裸體現身遭到批評，當時他辯解自己並未意識到攝影鏡頭是開啟的狀態，並承諾不會再犯，如今時隔才1個月他又再度發生相同失誤。這次他不只在視訊會議中全裸，甚至還在視訊開啟的狀態下，對著杯子小便，讓同在線上的其它會議成員看傻眼。

根據加拿大媒體CP24報導，加拿大眾議院26日晚間舉行了一場線上會議，然而在會議中，阿莫斯衣不蔽體，不但全裸入鏡，甚至還在會議進行期間，拿起一個杯子就在視訊鏡頭前小便。然而他卻不知道這一切全都被視訊鏡頭拍了來。

阿莫斯27日隨即針對此事道歉，他在推特上發表聲明稱，「我沒有意識到自己的視訊鏡頭開啟，就在會議中小便，對於這個舉動，我感到很羞愧。儘管這是偶發的事件，但我知道是完全不能被接受的，對此深感抱歉。」

儘管如此，阿莫斯的道歉還是不被外界接受，原因就是因為早在4月14日他就已經在某次議會的視訊會議中全裸出境，當時會議截圖畫面還在網路上瘋傳，引發國際笑話。當時阿莫斯雖然道歉，但他也聲稱，當天正好慢跑完要回來換上工作服，且並未注意到視訊鏡頭開啟，並承諾之後會在會議時穿著正式服裝，然而很顯然的，他並未做到。

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi — William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

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