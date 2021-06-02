新竹市農會推防疫蔬菜箱　菜籃族免去市場人擠人

▲蔬菜箱內含10種葉菜類及根莖瓜果作物等。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

為了減少大家到菜市場，降低接觸風險，新竹市政府與新竹市農會合作推出防疫安心蔬菜箱，今(2)日正式上路開跑！每箱699元，內含10種有機或有機轉型葉菜類及根莖瓜果作物等。新竹市長林智堅表示，防疫期間，請大家多利用線上訂蔬果，不僅可避免市場群聚風險，也可讓全家人在防疫期吃飽吃好，安心又健康。

新竹市政府產發處長張力可表示，市府與新竹市農會合作，推出安心蔬菜箱的服務。一箱699元，總共10種蔬菜，每日限量100組，每日更新菜色，可透過網路訂購，也可以電話預購，滿10箱可宅配送到家(限新竹市)，滿足全家的青菜需求，在家防疫也要吃得健康！

張力可表示，安心蔬菜箱嚴選時令有機或有機轉型蔬菜，內容相當豐富，並定期更換菜色，包含富膳食纖維、水份的葉菜類，如白菜、空心菜、白莧菜、地瓜葉等；有澱粉質及礦物質的根、莖類作物，如馬鈴薯、紅蘿蔔等，還有富含維生素的瓜果類如南瓜等，包裝上看得到產地及農民資訊，讓家人吃的安心、營養均衡提升免疫力。

新竹市農會總幹事鍾祥銘表示，只要一通電話至新竹市農會訂購或至新竹市農會網站線上購物平台就可買到蔬菜箱，採預購方式，訂單10箱以下，於農會或8個辦事處就近取貨；10箱(含)以上者，將專人宅配至新竹市指定(相同)地點。

產發處說，電話訂購專線0800-886068或03-5386143轉104、105、550供銷部林先生、張小姐、陳主任，訂購時間8:00至16:00；或可在新竹市農會網站24小時線上訂購(https://reurl.cc/Dgv4vN )，如以電話訂購採貨到付款，線上訂購者則需事先滙款。