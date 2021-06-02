查獲PUB、酒店違法營業　林智堅：斷水斷電絕不寬貸

▲「九七小吃店」業者不顧防疫偷偷開店，違反禁令。

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府稽查應停業休閒娛樂場所，今再度針對違法營業的業者開罰。位於竹光路的PUB「九七小吃店」讓客人從側門進出，警方從監視器發現一個晚上高達54人進出。另經國路鑽石酒店被員警查獲包廂遺留空酒瓶多個，現場有6名男女進出，兩家業者今各被市府裁罰6萬元，並處斷水斷電。

新竹市長林智堅5月14日宣布新竹市防疫提升為「準三級」，要求八大行業及網咖、電子遊戲場從15日凌晨停業，5月28日進入全國三級警戒後，應停業場所擴及包括美容護膚、按摩等行業別。市府針對應停業之休閒娛樂場所，日以繼夜加強查緝，只要查獲開業就予以開罰。

市府表示，市警局第一分局日前接獲民眾檢舉，稽查發現「鑽石酒店」內一處包廂遺留多個空酒瓶數、剛使用的菸灰缸，以及冒著水珠氣泡的冷飲，店內還有兩名員工。比對監視器發現，警察到場前半個多小時前，酒店開啟鐵門走出6名男女，顯有違規營業情事。

另有民眾向警方檢舉，竹光路的PUB「九七小吃店」偷偷營業，員警到場蒐證並調閱監視器，發現日前某晚，從凌晨0時至5時竟有高達54人次，從該PUB的側門進出，業者不顧防疫偷偷開店，違反禁令。

經深入調查並透過監視器確認，市府依傳染病防治法對兩案（鑽石酒店、九七小吃店）處以6萬罰款，今由跨局處聯合稽查小組到場執行斷水斷電。

美容護膚業也是三級警戒應停業的行業別，市警局第三分局前晚稽查詩威特美容名店時，發現招牌及店門皆開啟，店內4名員工都穿著店服，因顯有營業情事同樣遭到市府裁處6萬元。

林智堅表示，國內疫情十分嚴峻，全國各界都投注心力及資源加強防疫，就怕出現任何一個破口，危害市民及國人的生命安全。他說，這段時間以來，市府上下全力以赴，對應停業的娛樂場所也嚴厲稽查，倘有不肖分子心存僥倖、違反禁令，市府一定開罰絕不寬貸。