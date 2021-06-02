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辣醫「身體檢查」已婚男病人！嗆正宮：第一次在廚房　自爆激戰史　

▲護理師，護士，醫師，醫生，醫務社工，社工，醫療，醫院，醫務。（圖／pixabay）

▲女醫生約砲男病人。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一已婚女醫生出軌已婚男病人，偷情細節日前遭到港媒曝光，引起民眾熱議。醫務委員會1日就事件召開紀律聆訊，王姓女醫生涉嫌於2013年至2015年間，與男病人多次發生性關係。庭上，兩人均承認曾與對方進行性行為。據悉，兩人更自爆，第一次發生關係是在廚房中。

綜合港媒報導，男病人名叫Saul Dewei QIU，年約40至50歲，說話聲音磁性，身高約170公分，一頭略長的鬈髮。女醫生王女曾為QIU及其前妻負責身體檢查，當時雙方尚未離婚，並育有一名小孩。

但王女一日突然傳訊息給男方前妻，自爆曾與QIU發生性關係。日前，她被控專業失當罪，涉嫌違反香港註冊醫生專業守則。前妻在庭上回應事件時，兩度忍不住嗚咽落淚。

王女出庭時指出，自己與QIU於2011年起成為朋友關係，當時也會一起在周末出遊，並於2014年開始為QIU進行身體檢查。她指，兩人平日會訴說心事及為對方設置暱稱，關係浪漫。她又透露，兩人首次性關係是發生在一間住所的廚房，在接吻後發生性行為。

QIU則供稱，兩人本屬朋友關係，常在假日相見，曾於2012年起透過通訊軟體談天，其後發展成多次一夜情的砲友。目前，案件暫未有判決，將押後至6月27日續審。

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