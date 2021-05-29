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美要求香港製造改中國　「企業將無競爭力！」港向世貿提審理

▲▼香港,維多利亞港,。（圖／CFP視覺中國）

▲香港商務及經濟發展局局長邱騰華。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

去年八月，美國海關及邊境保衛局（USCBP）宣布香港製造的入口貨物不可再以「香港」作為來源標示，須標記為「中國」。針對美國實施針對香港貨品的產地來源標記已經規定違反，香港特區政府昨28日已向世界貿易組織規則提出要求審理的爭端，向世貿爭端解決委員會專家組提交首份書面陳述。

港府表示，該書面陳述詳述香港本場，闡明美國的規定除了不合理地歧視香港原產貨品外，也違反《原產地規則協議》、《技術性貿易壁壘協議》、《關稅與貿易總協議1994》等多項世貿協議。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華說，香港根據《馬拉喀什建立世界貿易組織協議》成為世貿創始成員，《基本法》訂明香港為單獨關稅地區，可以以「中國香港」名義參加相關國際組織和國際貿易協議。香港的獨特地位一直得到國際社會廣泛認同和尊重，所享經貿地位跟其他世貿成員一樣。

他說，美國實施帶歧視性和不公的規定，是完全基於政治原因，而非出於世貿協議下恰當地確定貨品原產地的要求。該做法是不當地將政治考慮摻雜到世貿規則下純技術性的原產地確定中，將破壞以規則為本的多邊貿易制度下準確確定原產地所擔當的關鍵角色。

▲▼香港商務及經濟發展局局長邱騰華。（圖／CFP）

▲香港商務及經濟發展局局長邱騰華。（圖／CFP）

對於要求香港製造貨品出口美國時將原產地標示為另一世貿成員的規定，邱騰華指出，「這迫使香港企業鬚根據不同的付運目地分開處理貨品，令出口成本上升，也增加出口程序的複雜程度，令香港企業相對其他世貿成員處於競爭劣勢。」

另外，針對少數外國政客發聲抵制香港立法會審議通過完善選舉制度的條例草案、干預特區事務。對此，外交部駐港公署發言人今（29日）表示強烈不滿。　

該發言人指出，香港立法會審議通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，維護了憲法和基本法確定的香港特區憲制秩序。再次敦促有關國家政客停止為反中亂港分子撐腰打氣，停止插手香港事務和中國內政，停止任何針對中國拼湊所謂「價值觀同盟」、搞小圈子的徒勞之舉。

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