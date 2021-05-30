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港「零清」可開放港澳通行？　專家：第五波疫情可能爆發

▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

▲香港第四波疫情幾乎「零清」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港第四波疫情長達近半年，幾乎「零清」，有港議員建議盡快開放港澳通行。政府專家顧問袁國勇昨28日對外預告，未來很大機會出現第五波疫情。他強調，本港稍一鬆懈，病毒便會有機可乘，所以現階段「並非放寬社交距離措施的時機。」

據《星島日報》指出，香港第四波疫情自去年11月13日開始，由跳舞群組掀起地盤爆疫、Ursus Fitness健身群組等個案。衛生防護中心聯同袁國勇昨檢視近日的本地個案調查進展，當中包括有外遊記錄的暫列本地個案。他相信，該五宗個案早於兩個月或更早前已受感染，推斷本港已連續二十八日清零。換言之，第四波疫情已經完結。

即使香港「清零」，首先疫苗接種率不足20%，令人非常擔心。另外，還有議員建議，澳門與香港一樣，疫情已經達到「清零」階段，應把握時機盡快安排港澳通關，之後再慢慢與其他地區恢復人流往返

袁國勇呼籲，「港府及市民應認真研究如何為迎接第五波疫情的來臨作準備。」新冠病毒具有很強的穿破性，港府必須隨時做好準備，即使再爆發疫情，仍可維持正常生活。關鍵在於對已接種或未接種疫苗的市民，防疫措施應有不同程度收緊。

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲香港專家建議未來已接種和未接種疫苗人群，有不同防疫規定。（圖／路透社）

袁國勇也提出六項建議，包括提高市民疫苗接種率達八成，可考慮不用戴口罩；員工已接種疫苗的食肆，可繼續提供晚市堂食；學校亦不用停課，容許已接種疫苗的學生回校上課，未接種的學生維持網上課堂等，令疫情爆發的時候能過較為正常的生活。

一旦疫情爆發，食堂首當其衝。袁國勇認為，政府不用每次爆疫時，便縮餐廳營業時間。他建議，政府讓員工已接種疫苗的，可繼續提供堂食及不限營業時間，而未打針的市民只能享用午市堂食；已接種疫苗人士，可不用限制用餐時間及入座人數。

防疫措施亦影響學生上課，他認為本港在第五波疫情時，不需要停課，因為學生不可能無限期放假。他建議，疫情嚴峻時，學校可讓已接種疫苗的學生回校上課，未打針的學留在家中網上上課。他強調，有關安排學校及老師現時需要開始準備兩者兼顧。

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