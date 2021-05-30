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香港財政司長：港發展停滯10年　政治爭拗窒礙治理

▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司長陳茂波30日指出，回望過去近十年的香港，予人發展停滯的感覺，特別是政治爭拗不斷，窒礙了政府的治理效能，期望在國安法實施、公職人員宣誓效忠制度上路，以及完善選舉制度的修法下，香港能由亂轉治，邁向由治及興的新里程

陳茂波提到，近年鄰近城市高速發展且機遇處處，但回望過去近十年的香港，往往予人發展停滯的感覺，特別是政治爭拗不斷、議會內耗空轉日趨嚴重，窒礙了政府的治理效能，「2019年下半年的嚴重違法暴力衝擊，以至分離主義與港獨主張的出現，損害了香港的治安、法治和投資環境。」

陳茂波表示，香港國安法落實到選舉制度完善，平定了過去的亂象，扭轉習非成是的狀態，從制度上建構「愛國者治港」的新秩序，確保香港重回社會安全、政治穩定、守法有序的環境。

▲▼香港,維多利亞港,。（圖／CFP視覺中國）

陳茂波認為，在新選舉制度下，「行政主導」的政治體制得以加強，政府的治理效能得以提高，未來香港社會將可以集中精力處理社會、經濟及民生等議題，包括土地房屋等一些纏結難解的老問題，「客觀現實是，在理順了政治秩序後，各界及社會均對處理這些長久以來制約香港發展的深層矛盾，有著很高的期望，特區政府須匯聚最大能量，與社會各界合力解決問題。」

陳茂波指出，自2020年國安法立法至今，香港迅速由亂轉治，目前，做好防疫抗疫工作繼續是頭等大事，辦好未來三場重要選舉也很關鍵，同時需要部署的是善用新的政治環境，以創新思維全力破解深層次問題。

陳茂波強調，這兩年的制度改革經驗顯示，即使面對又大又難、甚至看似不可能解決的制度性問題，只要能從問題的本質著手正確研判，以創新的思維從國家及香港的利益出發擬備好對策，加上細緻的部署和無比的決心來貫徹執行，問題都會迎刃而解，「2021年將標誌著香港經歷由亂轉治，並邁向由治及興的新里程。」

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