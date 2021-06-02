彰化「麻將牌咖傳染鏈」爆16確診！13鄉鎮慘了…他曝：還有更多個案

▲▼彰化驚現麻將牌咖傳播鏈，至少8人確診。（圖／翻攝王惠美臉書，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心2日公布，新增372例本土個案，另有校正回歸177例！其中10例在彰化，彰化累計確診人數達176人。彰化縣長王惠美下午3時召開防疫記者會，公布確診者足跡。其中驚見麻將、十三支牌友聚會場所，讓王惠美忍不住狂拜託，「請民眾千萬不要外出打牌！」

原先「台中彰化社交群聚」一案，原以為是家庭中小女兒帶台中朋友回家，意外造成7人確診。但彰化縣衛生局長葉彥伯2日在記者會上指出，經調查後發現，該家庭母親的姊姊曾於16日從新北市南下彰化參加牌咖聚會，與一名60多歲男子打過牌，並在妹妹家中過夜，最後於5/22發病、5/23確診。而該名60多歲男子又曾出入多個麻將聚會場所與他人打牌，並於5/20發病、5/31確診。

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葉彥伯指出，該麻將牌咖傳染鏈目前已有16人確診，其中包括原台中彰化社交群聚案8人，加上該家庭母親的60多歲妹妹、其他2名60多歲男性(原未知感染源確診)、60多歲女性(原未知感染源確診)，以及4名情況仍在確認中的個案(將於3日公布)。16人中，有1人在新北市、1人在台中市，其餘14人均為彰化個案。

葉彥伯表示，麻將傳染鏈造成5月底一波群聚感染，由於牌咖們跨縣市、跨鄉鎮、參與者不一定互相認識，又長時間共處同一個空間，容易擴散到同住家人、社交場所或職場，「應該還有更多個案」，直言比水果販賣商一案的風險性更高。

葉彥伯說明，目前麻將牌咖傳染鏈的可能範圍擴及南彰化13鄉鎮，包括埔鹽鄉、大村鄉、二林鎮、溪湖鎮、埔心鄉、員林市、永靖鄉、田尾鄉、社頭鄉、埤頭鄉、北斗鎮、田中鎮、溪州鄉，呼籲曾到牌咖聚會所的民眾，若有出現症狀，要趕緊通報並進行篩檢。王惠美也不斷叮嚀，「拜託民眾防疫期間待在家，千萬不要出門打牌！」