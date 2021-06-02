金融時報評台「未做好疫情爆發準備」　陳時中回應了

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／綜合報導

近來本土疫情大爆發，針對台灣面臨沒有病床、呼吸器狀況，英國《金融時報》就指出台灣未在疫情爆發前做好準備，就連台公衛專家也不願「逆時中」，對此，指揮官陳時中回應「我們虛心接受，不過這波疫情確實來得非常快，經過這二週的努力，現在醫療量能漸漸平穩，目前也在持續擴大量能。」

對於英國金融時報評論一事，指揮官陳時中於今（2）日下午記者會表示「各大媒體都會觀察各國情況，這都是相關的結果論，我們也虛心接受，我們不希望疫情拖垮醫療量能，不過這波疫情確實來得非常急又快，經過這二週的努力，現在醫療量能漸漸平穩，目前也在持續擴大量能，以因應整體疫情。」

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稍早本站報導指出，前疾管局局長蘇益仁向英國《金融時報》表示，台灣浪費了從各國汲取防疫經驗的機會，不但在檢疫上失手，甚至公衛專家也因為擔心「逆時中」而不願主動給出建議。

▲前疾管局局長蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）



蘇益仁說，衛生局浪費了從其他國家經驗汲取教訓的機會，「在過去一年裡，我們的中央疫情指揮中心沒有認知到提前準備的必要性。」

報導指出，台灣在篩檢的過程中也失手了，因為指揮官陳時中拒絕使用快速篩檢試劑，而是堅持使用較準確但更耗時的PCR檢測，且快篩檢測試劑在過去一年中，從未在台灣真正使用過，導致本土疫情爆發時，各個地方政府使用不同廠牌的試劑，導致準確率出現差異。

《金融時報》也指出，台灣目前最需要的就是彈性的防疫措施，雖然嚴格遵循程序的作法有助於遏止第一輪病毒，但現在速度跟靈活性才是最重要的。蘇益仁說，前面還有很長一段路要走，「我擔心我們只看到了冰山的一角。」