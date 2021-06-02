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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／高端疫苗實驗白老鼠對民間買國外疫苗看法

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲除了國外疫苗外，國產疫苗也話題不斷。圖為日前運抵台灣的AZ疫苗從5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

近期，疫苗話題甚囂塵上。除了國外疫苗外，國產疫苗也話題不斷。筆者便於3月在台北醫學大學接受「評估新型冠狀病毒肺炎」（COVID-19）次單位疫苗在人體中的安全性、耐受性及免疫生成性」之臨床試驗，成為樣本。這是高端疫苗的人體試驗，全程約7個月。

當時醫務人員告訴我說，缺少65歲以上的人願意來作疫苗試驗樣本，因此我下定決心參加。如今已經打完第一劑（3月27日）及第二劑（4月26日），並沒有發生明顯的體溫變化、注射孔周遭腫脹、全身無力或疲倦及頭痛等不適現象。之後再於5月11日及25日回診，以便讓臨床試驗研究，回收試驗結果。

衛福部與高端疫苗的預採購合約

據高端5月30日公告，已於5月28日與衛福部簽定「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約」，採購標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」，合計500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑之後續擴充。高端宣稱，預計在6月底通過EUA（國內緊急使用授權），7月份上市。

大眾質疑，高端疫苗正在第二期試驗中，也還沒解盲，怎麼就簽約了？這種「預採購合約」如果解盲不成功，合約自然失效，甚至要賠償因疫苗製造延誤造成的政府損失。高端也表示，前述之預採購合約，在安全性及有效性符合標準，並獲主管機關核可後，才會交貨。

陳時中部長也提及，大部分知名國外廠牌疫苗也都沒有做完三期臨床試驗就緊急授權。筆者認為，當前疫情嚴峻，國外能夠買到疫苗的數量不確定下，若硬要國產疫苗做完第三期再給EUA，恐緩不濟急。

總統蔡英文於個人臉書上表示，擁有自己可以供應的疫苗，是國家戰略優先項目，政府絕不會因為要爭取國產，就犧牲對於疫苗品質和安全性的要求，一定會依照國際科學標準嚴格把關。

國產疫苗三大風險

筆者認為，國產疫苗目前面臨的風險如下：1.6月是否能通過第二期臨床試驗？2.若只能做完第二期臨床試驗，未來恐無法拿到國際疫苗護照認證，影響國人前往歐美國家？3.若要做完三期臨床試驗，則試驗樣本光在台灣做得來嗎？財務能負擔嗎？

歐洲聯盟（EU）日前批准疫苗護照計畫，預計在7月正式啟動，但必須是施打AZ、莫德納、輝瑞 (BNT) 或嬌生其中一種疫苗者，才可以自由進出歐盟邊界。至於中國大陸的國藥疫苗是否列入，各家媒體報導不一。

民間可否採買國外疫苗

另外，據新聞報導，郭台銘要自掏腰包購買500萬劑德國BNT疫苗；佛光山聯繫國際佛光會中華總會，要捐美國嬌生疫苗約20萬到50萬劑給政府；孫文學校也透過台商與大陸友人捐贈取得德國BNT疫苗及中國國藥疫苗各500萬劑等。目前有多個單位提出申請，要買國外疫苗捐給政府，且日本政府也有意提供AZ疫苗給台灣，正與AZ原廠進行合約修改中。

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心公布「疫苗專案輸入流程」，民間想向國外買疫苗，必須提供8種資料，再交由食藥署召開專家會議審查。（圖／指揮中心提供）

民間是否可以向國外買疫苗？中央流行疫情指揮中心公布「疫苗專案輸入流程」，要提供下列8種資料，包括：1.申請疫苗專案輸入的對象必須是委託藥商；2.申請時須檢附執行計畫書、數量及計算依據；3.供貨時程；4.有效期限；5.藥品說明書；6.冷鏈及倉儲設備；7.原廠授權書；8.國外上市證明或替代文件。之後交由食藥署召開專家會議審查通過，再依照指揮中心防疫政策規定使用。

買國外疫苗給民眾注射，涉及疫苗安全、法律責任及接種部署等三大面向，詳述如下：

1.疫苗安全：Covid-19是全球重大流行疫病，為確保國民健康安全，相關疫苗取得涉及嚴謹的「緊急授權程序」及供應配送等技術，我國疫苗政策與各國相一致，皆由中央政府依權責與專業統籌辦理，以維護國人健康及保障國家整體安全。

2.法律責任：依《傳染病防治法》第5條規定，傳染病防治 政策及計畫，包括預防接種都屬於中央主管機關權責。另依《藥事法》第48之2條規定，製造或輸入緊急的疫苗藥物之專案核准權限，屬於中央主管機關。所以有關疫苗的取得、分配與接種，均應由中央統籌，並與地方政府密切合作。

3.接種部署：疫苗購買與施打涉及嚴格供貨、冷鏈及專業人力丶物力之規劃部署，必須配合國家整體防疫策略，因此執行層面也須由中央統籌處理。

當前社會關心並企盼國際當紅疫苗的採購與進口之際，希 望政府儘量協助民間團體購買國外原廠疫苗，或許政府辦 不到，但民間卻買得到。另外，對於國內疫苗續作第三期試驗，既然高端已經回應要做，必須儘速規劃與執行，以釋群疑，也才能讓施打高端疫苗者能入境歐美國家。

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