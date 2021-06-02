疫情嚴峻時有醫療暴力事件發生　蔡清祥：嚴加追訴、予以嚴懲

▲法務部長蔡清祥譴責醫療暴力行為。（圖／法務部提供）



記者吳銘峯／台北報導

防疫期間傳出新北市雙和醫院有確診病患，持刀攻擊多名護理師的醫療暴力行為。對此，法務部長蔡清祥2日受訪時表示，「嚴加追訴、予以嚴懲。」蔡清祥指出，防疫期間醫療人員已經非常辛苦，還有人以暴力對待，要予以譴責。他也呼籲國人，對於疫調、病情，不要隱匿，以免觸法。

雙和醫院日前發生確診病患持刀攻擊3名護理師，另外各地醫院也陸續傳出因隔離太久，病患心浮氣躁的醫療暴力事件。對此，蔡清祥說，「防疫形同作戰，醫護人員在病情嚴峻的時刻，為了國人的健康已經非常的辛苦了，竟然還有人使用暴力行為來對待他們，我們予以嚴厲的譴責。法務部已經要求高檢署督導各地檢署醫療暴力專責小組承辦檢察官，要對此類案件嚴加追訴、予以嚴懲。」

蔡清祥接著說，「另外我要在這裡呼籲國人，對於在防疫的期間要保持冷靜。要遵守法律，共同防疫，除了不該用暴力行為之外，也對於疫調或是病情，不能夠隱匿，否則觸法，我們一定嚴懲。」

法務部也接著發表書面聲明，先對不眠不休的醫療人員表達敬意，並提出具體作為，全力守護醫療人員的安全：

一、對於醫療暴力事件，指派專責檢察官從速從嚴偵辦，本部已責成臺高檢署要求各地檢署，針對疫情期間之醫療暴力犯罪行為，指派專責檢察官從速從嚴偵辦，提供醫療人員安全的後盾，共同防堵疫情蔓延。

二、啟動各地檢署「醫療暴力專責小組」，建立轄內醫療暴力事件通報機制，在最短時間內排除醫療暴力，並預防暴力事件再次發生，全力維護醫護安全。