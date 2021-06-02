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社會 社會焦點 保障人權

朋友女友酒醉渣男撿屍　隔日一早還做！害她再也不敢關燈睡……

▲撿屍,迷姦,性侵,偷摸,睡著。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園男子撿屍朋友的女友，第二天一早又再性侵得逞。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園羅姓男子，2019年底與朋友的女友小噹（化名）等人到卡拉OK店飲酒作樂，羅男將爛醉的小噹帶回家性侵得逞。小噹第二天一早醒來，羅男還謊稱前一天是情投意合，威脅要向朋友說出2人關係，再度性侵得逞，害小噹之後不敢關燈睡覺。一審將羅男重判7年半，案經上訴，高院二審仍將他判刑7年半。可上訴。

判決指出，開設水族館的羅男（49歲），因做生意的關係認識小噹的男友，逐漸熟識。案發前，小噹因與男友吵架心情不好，約了羅男與其他男女友人共5人，於2019年12月28日16時起，至某釣蝦場釣蝦，再到某卡拉OK店聚餐、飲酒至深夜始結束。

小噹在席間已經喝醉，對幾名男友人動作親密。而飲酒結束後，羅男帶著小噹做上計程車，並指示司機將車輛開到水族館，將小噹帶到地下室性侵得逞。第二天一早小噹清醒後，發現羅男全裸躺在她身邊，質問羅男，羅男竟對她說「欸，妳昨天晚上很淫蕩啊，原來妳那麼騷啊」、「昨天晚上是不是很爽？」對小噹恫稱若不跟他再來一次，將告知她男友昨夜是2人合意性交，小噹擔憂遭男友誤會，但仍不斷推拒掙扎，羅男硬來，最後還射在小噹臉上。身心受創的小噹報警，檢方對羅男提起公訴。

一審法院審理時，羅男否認犯罪，辯稱雙方情投意合，並無違背小噹意願。但小噹證稱，「案發後我原本輕微的憂鬱症變得更加嚴重，我睡覺時完全不能關燈、關窗簾睡覺，且睡覺一定要有人陪伴，若家人或男友幫我關燈或窗簾，我醒來會非常恐慌，害怕再度身處這樣的暗處，並開始大哭，無法入眠。」此外，其他證人也證稱小噹在事發前後性格大改變，一審法院認定羅男有罪，依照「乘機性交」與「強制性交」2罪，重判羅男有期徒刑7年半。

案經上訴，羅男仍否認犯罪，但高院二審調查後，仍認定羅男有罪。高院審酌羅男為一逞私慾，竟不顧被害人之信任及其意願，對她為乘機性交、強制性交等犯行，侵害她性自主法益；且於第二次性交時，以淫穢言語羞辱被害人，造成她身心痛苦，所為應予嚴厲譴責，且犯後猶飾詞狡辯，甚至企圖串證，絲毫無悔意，犯後態度至為不佳。高院最後駁回上訴，維持7年半的刑度，可上訴。

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