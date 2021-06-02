「以台灣為鑑」澳洲本土疫情持續升溫　墨爾本封城延長1周！

▲ 澳洲墨爾本延後解封，街上空蕩蕩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲維多利亞州近來因本土個案攀升，上月底起封城7天，當局聲明更舉台灣疫情為例，警示民眾加強防疫。為防變種毒株群聚感染進一步擴大，維州政府2日宣布，首府墨爾本封城將延長一周，維州其他地區則放寬限制。

《路透社》報導，維州5月27日爆出3個月來首起社區感染病例，當局立即實施封城，原定3日晚間結束，但2日新增6起本土確診病例，1日則有9例，近期州內感染人數達到60人。政府2日表示，正努力控制病毒爆發，並將墨爾本解封日期延後一周，預計10日解除。

維州代理州長馬里諾（James Merlino）說明，「我知道這不是大家想聽到的消息，但考慮到眼前的個案，政府別無選擇。若不這麼做，這種令人擔憂的變種病毒將變得無法控制，人們會因此死去。」

除必要的工作、採買、運動、醫療或接種疫苗等原因，墨爾本居民未來7天內將被要求避免非必要外出，盡量待在家中並禁止聚會。但部分措施已經放寬，包括將旅行限制擴大至離家10公里內，高中生也可重返校園。

針對墨爾本以外城鎮，維州政府將有條件開放戶外聚會及餐廳營業。但馬里諾警告，已有350個地點暴露在變種病毒威脅中，人們應保持謹慎，以免去年冬天的悲劇重演。墨爾本2020年第二波疫情慘重，死亡人數佔全國疫情爆發來整體死亡個案90％以上。

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