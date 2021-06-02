不是單純趴趴走罰錢而已　確診者擅離醫院下場曝「最重坐牢2年」

▲陳姓通緝犯因新冠確診遭隔離，凌晨大鬧醫院時被警方壓制，上午卻擅自離院。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市聯合醫院仁愛院區發生新冠肺炎確診者，深夜大鬧病房，又擅自離院，台北市警局已經出動協尋，律師指出落跑的陳姓男子，已經不只是單純的居家隔離個案，而是符合《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》中「罹患或疑似罹患」的確診者，被抓回醫院後不只是單純的罰款了事，最重將面臨2年以下的有期徒刑。

據了解，陳姓病患因涉嫌傷害案未到案遭通緝，2日凌晨到仁愛院區急診，被發現罹患新冠肺炎，陳男疑似突然遭隔離心情不佳，在失控持木裩砸破急診室隔離區的玻璃。台北市警轄區警員到場壓制，醫護人員也不斷安撫陳男，沒想到，2日上午9點左右，陳男卻未經許可，擅自離開醫院，院方已經通報台北市警局協尋。

律師侯冠全指出，過去疫情期間，許多剛返台的民眾，因為違反居家隔離規定趴趴走，被依《傳染病防治法》開罰20萬元到100萬元不等，本件個案陳姓男子，已經被仁愛醫院診治發現傳染病或疑似傳染病，依傳染病防治法第39條應立即採取必要感染管制措施，並報告當地主管機關。

侯冠全表示，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第8條規定，為避免疫情擴散，對確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎病人，中央流行疫情指揮中心指揮官得為必要之防治控制措施或處置，因此，陳姓男子經確診安排隔離治療的感染管制措施，但卻擅自離院，將可能觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條規定的「不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者」刑法規定，可處2年以下有期徒刑、拘役，或是處20萬以上、200萬下罰金。

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