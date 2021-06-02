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拔1顆牙賠上性命！5歲女童離奇失血身亡　母控訴：一拔就噴湧出來

拔1顆牙賠上性命！5歲女童「血用噴的」離奇身亡　母心碎答應器捐。（圖／翻攝自微博／星視頻）

▲家屬認為醫院的疏失才會讓女童喪命。（圖／翻攝自微博／星視頻

記者李振慧／綜合報導

廣西南寧一名5歲女童在玩耍時不小心撞到，導致臼齒鬆動，然而帶去治療拔牙後竟然流血不止，母親形容「血開閘一樣噴湧出來」，被送進加護病房後昏迷被判定腦死，如今家長傷心同意拔管，並捐出女兒器官，遺愛人間幫助了另外3名孩子的性命。

女童的母親周姓女子表示，女兒琪琪（化名）上月9日突然要她幫忙拔牙，才知道女兒前一天在幼稚園時，被一名男同學打了2下，後來臉部發腫，嘴巴裡面出血，有一顆臼齒鬆動，便於13日下午帶到南寧市第二人民醫院口腔科治療。

琪琪拔牙之後突然血流不止，後來人陷入休克，上月14日凌晨被轉入加護病房後便一直昏迷至今，22日被醫院判定腦死亡。周女傷心表示，「拔一顆牙，我女兒丟了命」，認為拔牙之前有告知女兒口腔出血症狀，醫院應該充分重視，而丈夫蒙男則懷疑孩子在搶救過程中可能有撞到頭。

面對家屬質疑，南寧醫院回覆，負責拔牙的醫生已獲得國家口腔執業醫師資格證書及執業證書，也具備從事口腔診療工作的相關資質，診治時曾詢問病史，但家屬當時未告知可能患有血管瘤或其他先天性疾病，拔牙後創面立即出血不止，主治醫師立即進行處理，並將患者送至急診科搶救。不過周女表示，醫生當時未提到血管瘤情況，希望有關部門能夠介入調查。

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