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5歲女童拔牙送命！傷口「連續噴血10天」　爸媽含淚器捐

▲▼5歲女童拔牙後腦死。（圖／翻攝自南華早報）

▲廣西5歲女童拔牙後大出血腦死。（圖／翻攝自南國早報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西南寧一名5歲女童日前在當地一間醫院拔牙後，突然血流不止，鮮血像開閘一樣噴湧出來，最終搶救不治腦死亡。家屬同意捐獻器官，但質疑醫院存在疏失。對此，醫院認為，醫師的診療行為符合診療規範，患者出現的情況較為罕見。

據《南國早報》報導，5歲女童琪琪（化名）日前在和小朋友玩耍時，一顆大牙因撞擊導致鬆動。5月13日，家長帶她到醫院治療，拔牙後創面出血不止，「血開閘一樣噴湧出來」，琪琪被送進ICU後一直未能甦醒。

5月23日，琪琪被醫院鑑定為腦死亡。家屬同意捐獻器官，但同時也質疑醫院存在醫療疏失。

▲▼廣西5歲女童拔牙後大出血腦死。（圖／翻攝自南國早報）

▲女童腦死後，家屬簽了器官捐贈。（圖／翻攝自南國早報）

該院隨後組織多學科及廣西醫科大學附屬口腔醫院專家會診後認為，女童右上頜骨不排除有血管瘤。經院專家討論，患者出現的情況較為罕見，與患者的血管瘤及可能存在的先天性疾病導致的兇嫌出血有關。

醫院回應，為患者拔牙的醫師已獲得國家口腔執業醫師資格證書及執業證書，當時幫女童拔牙後創面立即出血不止，呈噴射狀湧出，主治醫師立即作止血處理，並將患者抱送至該院急診科搶救。此外，醫院稱，醫師曾詳細詢問病史，家屬當時未告知可能患有血管瘤或其他先天性疾病，且家屬表示既往健康檢查，無特殊病史。

對於院方說法，琪琪的母親表示，孩子的臉上長出一些紅斑，2020年11月曾到廣西醫科大學第二附屬醫院檢查，「當時醫院的意見是，如果擔心影響容貌，可以用激光處理，做了一次激光之後，便沒再做。」她說，當時醫院並沒有說這是血管瘤，不存在拔牙之前隱瞞不告知醫生的情況。

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