影／三級警戒614能解？　徐巧芯憂：再一個月恐現倒店潮

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情續燒，根據《ETtoday新聞雲》最新民調，有65.5%民眾表達現在的收入已受疫情擴散影響；進一步交叉分析可見，受到負面衝擊的行業，以觀光旅遊、住宿及餐飲業比例最高。國民黨台北市議員徐巧芯2日也在《雲端最前線》節目中指出，如今生計受到影響的人，相較真正因確診生病而痛苦的人，「其實從人數比例來說是多的」，恐再一個月左右，就會看到倒店潮的開始。

對於台北市長柯文哲日前稱，若三級警戒要再撐3個月「餓死恐比病死多」，徐巧芯表示，柯講話雖然重，但背後意思其實就是民調顯現的，「人民的生計受到影響的人，比真正因為確診生病而痛苦的人，其實從人數比例來說是多的」，大家都必須配合防疫政策，但隨著日子過下去，從一個月到三個月，「這些店家能撐得了多久？」

她進一步分享，曾問過選區內的小吃店家，店家表達過過去沒限制外帶，都還能運作，但如今僅能外帶不能內用，就有非常大的影響，「他們從那時候（限制外帶）至今已經2週，對他們來說還有2週左右時間，因此現在都撐著，想說若6/14不用再延長第三級，可以回歸到正常生活一點點，至少開放內用，那他們可以撐下去」。

不過，若6/14無法如期解除三級警戒，徐巧芯說，這個小吃店平常生意很好，但如今的業績僅剩原本的一成，因此店家其實非常痛苦，「但這是他們的心血，從創業到累積顧客，現在若撐不下去關掉，對整個家庭來說有非常大影響」，且之後若還要重新開店，必須再付出一次成本，「所以他們就算現在賠錢，也不想關」。

「所以差不多還有一個月左右的時間，我們才會看到倒店潮的開始」徐巧芯說，但現在大家都是在推出未來，「你一個月之後，若疫情沒有控制下來，那問題才是真正的大」。

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