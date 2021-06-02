「京元電爆群聚」苗栗縣無法直播　議員傻見設備老舊：史前時代嗎

▲苗栗京元電子爆發群聚，進行大消毒。（圖／記者黃孟珍攝）



記者劉維榛／綜合報導

今（2日）疫情再炸鍋，本土372例、177例校正回歸與12死亡，其中苗栗一口氣增12例，創下「苗栗單日確診數最高」紀錄，疑與IC封測大廠京元電子群聚有關聯。不過縣府開記者會因「設備老舊」無法直播，讓苗栗縣議員曾玟學痛批，「實在昏倒，各縣市記者會都直播多久了，苗栗縣還在史前時代嗎？」

京元電子坐落竹南科學園區鬧區，這次疑爆發群感染，讓臉書社團《我是頭份人》網友崩潰哀號，「群聚？公司要不要停工阿」、「出事了？」「的會昏倒！苗栗快迎頭趕上了...三級警戒可能要再延長了，快點公布確診詳細足跡，苗栗老人居多，別再擴散了」、「應該強制停工 ，避免繼續擴散，公司管理，分流有問題？」「苗栗國要提前封國比較實在了」。

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苗栗縣府表示，今確診的12個案例全都是昨確診的2名菲籍移工（案8605、案8606）同一工作場域、或同一宿舍之同事或舍友，於5月31日經縣府衛生局疫調後匡列為接觸者，送醫院進行PCR檢測後，全部移至公司防疫宿舍隔離，並於1日確診，立即收治醫院隔離治療；目前廠區戶外公共區域，已請環保局全面消毒，並責令業者就公司室內場域每2小時清消一次。

針對這起群聚案，苗栗縣府後續匡列接觸者227人，全數送至公司防疫宿舍進行隔離，初步快篩其中有26人呈陽性，後續委請醫院進行PCR檢測中，相關疫調持續進行；另案8985已匡列接觸者、同住者共29人，其中7人居家隔離、22人自主健康管理。

▲公司要對員工進行快篩。（圖／記者黃孟珍攝）



縣府指出，第一時間已立即請求中央協助，並成立專案小組，啟動後續防治作為，同時安排明（3日）辦理京元電子全公司快篩，預計將篩檢7300人，務求快速將所有隱藏個案全數找出，避免擴散至社區。縣府呼籲，鄉親非必要避免外出，倘若外出應全呈佩戴口罩，保護好自己，就是保護好整個苗栗縣的安全。

不過疫情說明會前夕，縣府卻是狀況連連，議員曾玟學在粉專發文抱怨，正在等直播時，卻聽到縣府因「設備老舊」不進行直播，要開實體記者會，實在昏倒，各縣市記者會都直播多久了，苗栗縣還在史前時代嗎？

曾玟學表示，一問媒事中心，說上次用手機直播大家都說聲音太小，這次要改用錄影方式，記者會一結束就上傳影片，改善的設備已訂購還在路上。不僅如此，曾玟學也傻眼直呼，疫情期間大家都很辛苦，可以的話真的不想要批評，但上次記者會到今天已經過了一個禮拜，這買個指向性麥克風就能先改善的問題，真的讓人很難不大翻白眼。

底下網友熱議，「苗栗到底要多落後」、「我們是苗栗國欸，振作一點好嗎」、「苗栗國國王醒醒啊～都火燒屁股了」、「覺得太扯了，苗栗防疫的制度真的很鬆散」、「隨便一台筆電就可以搞定的問題硬要拖，扯爆」、「太誇張了，這不是應該早就要測試準備的嗎？疫情爆發不是這兩三天的事情，太草率了，這怎麼可能在私人企業發生」。