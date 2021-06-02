母子確診　兒電話叮嚀失智媽：我無法照顧妳了，要像小朋友乖乖的

▲失智老母親在被收治在台北慈濟醫院。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書）



記者陳俊宏／台北報導

本土疫情持續，一對母子相繼確診，被分送到不同家醫院，兒子透過電話叮嚀失智的老母親，「我以後可能沒有辦法再照顧妳，所以妳要聽醫生、護理師的話，人家說什麼妳就做什麼…妳不要吵、不要亂，要好好照顧自己，要像小朋友一樣乖乖的…」

收治老婦人的台北慈濟醫院表示，日前接到來自衛生局的尋人訊息，失聯的是一名高齡老媽媽，對方兒子只知道母親在一天前被防疫專車載走，但不知道送去哪家醫院；幾經詢問，最後確定老媽媽日前收入台北慈濟醫院專責病房。

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「我兒子呢？我要找兒子……」這是老媽媽到醫院以來，護理人員最常聽到一句話，可是對方是80多歲的失智長者，總是一問三不知，所以臨床端也無從協助；因此單位陳美慧護理長在得知衛生局找的人住在自己專責病房後，趕緊要了兒子的聯絡方式，打電話替老婦人報平安。

原來兒子和老媽媽相繼確診，但病房有限，他們只能在家等待衛生局的通知；兒子病情變化得相當快，救護車來到家門口時，決定先載走病況較差的兒子，儘管放不下失智症的母親，但礙於規定，「跟母親一起走」的要求被拒絕，母子倆被送到不同醫院。

不管兒子電話怎麼打，直到媽媽的手機沒電，兩人都聯絡不上。社工師替老媽媽買充電器，等手機有電了，陳美慧就能安排母子視訊、電話。然而，隔天兒子病況變差，加上老媽媽的手機沒有視訊功能，雙方僅能簡單通話。

▼院方透過電話讓母子倆聯繫。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書）



兒子氣若游絲的聲音，伴隨咳嗽聲傳來：「媽，你還好嗎？」聽到兒子的聲音，老媽媽開心地問，「我很好，你呢？」

兒子透過電話叮嚀，「媽媽，妳現在都不要講話，妳聽我說…我以後可能沒有辦法再照顧妳，所以妳要聽醫生、護理師的話，人家說什麼妳就做什麼，因為我真的沒辦法去照顧妳了，妳不要吵、不要亂，要好好照顧自己，要像小朋友一樣乖乖的…」



「那我可以打電話給你嗎？」聽到媽媽的問句，兒子選擇沉默，他給不了承諾。他請媽媽把電話拿給護理師，「我媽媽沒辦法照顧自己，要麻煩你們多多費心…」

之後，護理團隊一度聯繫不上兒子，無能為力的感覺在心中蔓延，只能在心中祝福。有空時，她們會撥個電話到兒子的手機，但不見得有回應，直到兩天後，才再跟兒子通上電話。

陳美慧說，「就像奇蹟一樣， 兒子病情好轉了，我趕快在電話裡跟兒子說『 大哥你要加油， 你媽媽在等你。』旁邊的護理師也跟著大喊，『 大哥加油』！」聽到加油聲，兒子掉下淚來。

隔天，在護理團隊的協助下，母子倆終於透過視訊見面。看著兒子，老媽媽紅了眼眶。兒子叮嚀，「媽媽，妳要吃飯、要吃飽、要好好照顧自己…」眾人繼續在心中祝福，祝福這對母子早日康復，返家團聚。