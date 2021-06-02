朱學恒4盆喪禮花籃之亂　黃越綏嘆遺憾：已屆中年卻如此魯莽

記者黃翊婷／綜合報導

宅神朱學恒1日上午送了4盆花籃到中央疫情指揮中心，遭外界解讀是帶有詛咒意味的喪禮花籃，連帶也掀起網友們對於這個行為的討論。作家黃越綏同日晚間在臉書PO文表示，「已不乏口誅筆伐又何須憑添詛咒？已屆中年又當了網紅，卻仍做出如此魯莽不近人情的行動，太遺憾了。」

▲朱學恒送的4盆花籃。（圖／記者宋良義攝）

朱學恒送至中央疫情指揮中心的4盆花籃，上頭還掛有寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的小卡片，因此遭外界解讀為這是帶有詛咒意味的喪禮花籃。對此，朱學恒曾解釋，自己意在警告為官者不要怠惰，哪來詛咒之意，不要抹黑。

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不過，朱學恒送花籃的行為還是掀起網友正反意見熱議。作家黃越綏1日晚間在臉書PO文談論此事，內容直指，每一次發生重大災情或疫情，百姓都不好過，除了震驚、害怕、恐慌之外，還會延伸出一連串的隱憂，例如生活脫軌、經濟受損等等，在這個時間點，朱學恒卻送給指揮中心4個祭用的白色大花籃以示抗議，「已不乏口誅筆伐又何須憑添詛咒？已屆中年又當了網紅，卻仍做出如此魯莽不近人情的行動，太遺憾了。」

▲陳時中得知收到花籃，僅簡單回應一句，「大家非常忙碌，做正規事情就好。」（圖／指揮中心提供）

黃越綏認為，在SARS和新冠肺炎這種要人命的危機中，除了受害者，大部分的人都可以選擇遠離，唯獨第一線的醫療人員、警察、消防員、清潔員等，他們都是義無反顧堅守崗位、全力奉獻，如果少了這些人的付出，社會的代價將會是死亡人數爆炸、暴動頻傳，所以希望大家為台灣人的自律感到驕傲，也要為這些無名英雄們致敬和致謝，「台灣有你們真的很好！」

而面對各界的抨擊，朱學恒1日晚間也在臉書PO文再次強調，送花籃真的沒有觸霉頭的意思，「不好意思，我們理工科的相信科學，沒有像你們沒讀書的文組還在講什麼觸霉頭、詛咒之類的，不科學好嗎？」甚至反諷會害怕花籃，是因為沒有做好正規該做的事情，「對，陳時中我就是在說你！」