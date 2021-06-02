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社會 社會焦點 保障人權

摸八圈太吵會被抓？客坐麻將館改拿撲克牌　7人群聚中市府罰42萬

▲▼霧峰警方查獲7人棸集麻將館，中市府5天火速開罰42萬元。（圖／民眾提供）

▲▼霧峰警方查獲7人棸集麻將館，中市府5天火速開罰42萬元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央疫情指揮中心上月中已宣布全國三級警戒，特種娛樂行業全面暫停營業，避免成為防疫破口，霧峰警分局日前查獲大里區一家麻將休閒館擅自違規營業，依傳染病防治法將張姓負責人等7人函請台中市政府裁罰，衛生局日前開罰42萬元。

▲▼霧峰警方查獲7人棸集麻將館，中市府5天火速開罰42萬元。（圖／民眾提供）

台中市政府依中央防疫因應指示，包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所等23大場所自5月15日起暫停營業。

霧峰警分局為防止業者假關門、偷營業之情形，每天都加強查察，5月23日發現大里區國光路二段一家麻將休閒館，鐵捲門開啟大半，現場燈光亮著，發現店內包括張姓負責人和朋友共7人，其中有4人坐在麻將桌前把玩撲克牌，7人雖辯稱是單純娛樂，但顯有繼續營業及違法群聚情事，現場立即開立紀錄表移請衛生局裁處。

衛生局5月28日將負責人及其他6人，依違反傳染病防治法第37條第1項第2款規定所為之防疫措施，爰依同法第67條第1項第2款規定，各處6萬元罰鍰之行政處分。

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