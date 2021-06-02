緬甸現金短缺　早晨一排「傘海」湧入ATM前排隊報到

▲緬甸民眾排隊提領現金。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

緬甸軍方發動政變，引發全國性的示威行動，導致社會各界大亂，由於許多員工都在參加抗議與罷工，銀行陷入停擺，也因為網路的中斷也導致線上交易困難性，國外交易大部分都已停止。

綜合外媒報導，現在在緬甸，如果想要提領現金，必須在清晨4點前就來銀行排隊，且準備椅子、水、早餐、零食及手持風扇度過漫長的等待時間，只有排在前15名或30名的顧客，才會領到一個塑膠號碼牌，有了這個憑證，才可以在銀行9點半開門時進去領錢，如果沒拿到號碼牌，就只能到極少數正常運行的提款機，再排上好幾個小時，才有機會會領到錢，或者選擇求助於黑市，但將被收取高達10%的佣金，現在也幾乎不可能領到美金或者其它外幣。

關於現金短缺的問題，緬甸中央銀行和軍方拒絕評論，而緬甸四大私人銀行，包括甘勃薩銀行（Kanbawza Bank）和緬甸合作銀行（CB Bank）也都拒絕回應。

▲緬甸軍變。（圖／達志影像／美聯社）

緬甸軍方以2020年11月的大選舞弊為由，在2月1日發動奪權，逮捕了民選政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並且軟禁起來，她5月24日親自到法庭應訊，翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）引述她的話，「我們的政黨為人民而生，因此只要有人民支持就會一直存在」，律師也表示，審判長預定在7日再次開庭。