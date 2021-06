緬甸政府軍「重型火砲出擊」　遭民兵擊潰慘死80人

▲緬甸80政府軍遭到民兵組織擊斃。(圖/翻攝自Kyaw Win Twitter)

記者林彥臣/綜合報導

緬甸軍政府發生政變至今,政府軍與民兵組織的衝突依舊持續當中,緬甸民兵1日於克耶邦(Kayah State)德馬索鎮( Demawso )與政府軍發生激烈衝突,儘管政府軍有優勢火力,帶著重型火炮出擊,卻還是不敵民兵組織,80人遭到擊斃慘死。

More then 80 fascist military being killed in Demawso city battle in Karenni state yesterday. Despite the fascist military is using heavy artillery and air power losing the battle. @Milktea_Myanmar #WhatsHappeningInMyanmar @BHRNUK pic.twitter.com/YbYx47rnnS