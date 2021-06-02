緬甸政府軍「重型火砲出擊」　遭民兵擊潰慘死80人

▲緬甸80政府軍遭到民兵組織擊斃。（圖／翻攝自Kyaw Win Twitter）
記者林彥臣／綜合報導
緬甸軍政府發生政變至今，政府軍與民兵組織的衝突依舊持續當中，緬甸民兵1日於克耶邦（Kayah State）德馬索鎮（ Demawso ）與政府軍發生激烈衝突，儘管政府軍有優勢火力，帶著重型火炮出擊，卻還是不敵民兵組織，80人遭到擊斃慘死。
More then 80 fascist military being killed in Demawso city battle in Karenni state yesterday. Despite the fascist military is using heavy artillery and air power losing the battle. @Milktea_Myanmar #WhatsHappeningInMyanmar @BHRNUK pic.twitter.com/YbYx47rnnS— Kyaw Win (@kyawwin78) June 1, 2021
根據緬甸人權網路（BHRN）創始人覺溫（Kyaw Win）在推特上發布影片表示，有80多名法西斯政權軍人，在克耶邦的德馬索鎮戰鬥中，遭到擊斃，儘管法西斯軍人出動重型火炮和空中力力，還是遭到擊敗。
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