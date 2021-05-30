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緬甸政變醫護罷工　疫情重創醫療體系！採檢量暴跌單日僅千人

▲▼緬甸當地醫療系統癱瘓。（圖／路透）

▲緬甸當地醫院資源及人員皆嚴重缺乏。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

緬甸自2月政變以來，醫療系統近乎癱瘓，許多醫護人員參與「不服從運動」響應罷工，醫療資源也因國際封鎖極度缺乏。官方數據顯示，政變前全國每日進行約1萬7千次檢測，但政變後單日僅1200次。

緬甸28日出現96例確診，創下軍政府上任以來單日最高紀錄，而距印度邊界僅6公里的慧哈鎮（Cikha）5月中旬出現多例重症患者。專家懷疑，印度變種病毒可能已傳至緬甸，但當地缺乏檢測資源，所以遲遲無法確認病毒來源，若印度變種確實擴散到全國，疫情將完全失控。

紅十字會緬甸代表尤尼斯（Luis Sfeir Younis）強調，「緬甸針對新冠病毒的檢測、治療與疫苗接種工作都極為有限，同時更加危險的變種病毒正快速傳播，帶來更大生命危險，令人擔憂。」

▲▼緬甸當地醫療系統癱瘓。（圖／路透）

▲當地醫院資源匱乏。（圖／路透）

當地醫院護士長羅札恩（Lun Za En）透露，「我們沒有足夠氧氣瓶、醫療設備、電力、醫生和救護車，現在更只有3名員工照顧新冠病患」，資源嚴重缺乏，甚至需改用霧化器提供氧氣，就算病患收到氧氣濃縮器，也只能在每日2小時有電時使用。

官方數據顯示，政變前一週，全國每日進行約1萬7千次檢測，但政變後數字迅速下降至單日僅約1200次。仰光檢疫中心人員透露，大部份醫護人員都加入抵抗軍政府運動，「我們不再收新患者，因為檢疫中心根本沒有工作人員進行檢測。」

罷工醫護人員在各地建立地下診所幫助病患，但仍只能提供民眾基礎醫療服務。羅札恩表示，因拒絕拋棄病人，所以自己沒有參與罷工，「軍政府根本不會照顧我們的病人。」

▲▼緬甸當地醫療系統癱瘓。（圖／路透）

▲緬甸醫院資源匱乏。（圖／路透）

世界衛生組織緬甸代表約斯特（Stephen Paul Jost）表示，緬甸目前已有179起針對醫療工作者與設施襲擊事件，累計13名醫護人員死亡、150人被捕、數百人因「煽動罪」遭軍方通緝。他強調，世衛針對醫療系統癱瘓的現況，努力聯繫能夠提供幫助組織，但解決方式非常有限，「除非政治衝突能快速解決。」

緬甸迄今確診病例數來到14萬，其中約3200人死亡，然而檢測數量大幅下降，外界也懷疑此一數據的準確度。

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