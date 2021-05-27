緬甸軍警「拖行屍體、公開死狀」全是故意！調查曝：打擊民眾士氣

▲緬甸軍警刻意暴露示威者死後的慘狀。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸17歲少年覺敏拉（Kyaw Min Latt）3月27日建軍節開車跟著朋友上街，結果遭到軍方開槍掃射，他中彈後被軍方拉到卡車後座繞行示眾，畫面也在社群上曝光。外媒調查指出，緬甸軍警在網路上公開示威者死狀的照片和影片，目的就是為了散播恐懼，挫敗反抗民眾的士氣。

美聯社和加州大學柏克萊分校人權中心調查實驗室（Human Rights Center Investigations Lab）合作，分析了2000多條推特和網路上的圖片、示威者家屬的訪問、目擊者描述和當地媒體報導發現，緬甸軍警刻意暴露示威者死後的慘狀，讓民眾可以拍攝上傳，加速群眾的不安情緒，打擊反抗者士氣，而從政變爆發至今，此手法至少用了130 多次。

▲緬甸軍警透過影像打擊示威者士氣，讓他們失去動員力。（圖／路透）



根據「政治犯援助協會」（AAPP）統計，目前至少有825人遭殺害，遠超過軍警官方的統計數字。人權中心調查實驗室指出，分析網路上的影片發現，許多示威者的遺體會被軍警從大街上扛起，像一袋袋白米一樣被丟到卡車上；也有目擊者透露，許多人被捕隔天就死亡，且屍體上還有拷打跟肢解的痕跡。

除此之外，示威者的遺體也在未經家屬的同意下被任意解剖，且死亡證明上都寫著心臟病發或摔倒致死，這與目擊者的描述或社群影像相互矛盾；軍警也會在午夜時分挖墳開棺，偷偷地火化或沒收遺體，家屬只能支付費用領回。

澳洲國立大學政治學系研究員奇斯曼（Nick Cheesman）表示，儘管這些影像的曝光看起來都是隨機的，事實上確是經過深思熟慮、系統性的，目的就是打擊示威者士氣，讓他們失去動員力，「這就是國家恐怖主義的特徵。」

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