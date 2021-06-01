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國內5機場篩檢站明啟用！飛澎金馬有症狀禁搭　要提早90分鐘報到

▲▼高雄小港機場篩檢站。（圖／民航局提供）

▲高雄小港機場篩檢站。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心核定，松山等五處機場將設置篩檢站，明天起，前往澎湖、金門、馬祖旅客，有症狀者需接受核酸檢測、不得登機，搭機前14天內有疑似症狀者需接受快篩，採檢陰性才允許登機。為免篩檢旅客過多影響航班起降或其他旅客行程，旅客需於航班起飛前90分鐘至機場，並攜帶身份證及健保卡。

民航局表示，松山、台中、嘉義、台南、高雄等五處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，經指揮中心核定後，已經設置篩檢站，並備妥防護裝備及篩檢試劑，明天起，啟動相關作業。

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民航局指出，明天開始，搭機前往澎湖、金門與馬祖的旅客，抵達機場時均需填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式2份，交航站人員檢視，並配合實聯制及量體溫。

▲▼高雄小港機場篩檢站。（圖／民航局提供）

▲搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，應配合進行病毒核酸檢測。（圖／民航局提供）

依疫情指揮中心規定，搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，應配合進行病毒核酸檢測，採檢後需返家等待檢驗結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

搭機當天沒有症狀，但過去14天內有疑似症狀者，則於現場配合快篩，快篩結果陰性者可登機，快篩結果陽性者，由衛生單位安排後續病毒核酸檢測，並搭乘防疫計程車至防疫旅宿或集中檢疫所，等待檢測結果。

▲▼高雄小港機場篩檢站。（圖／民航局提供）

▲搭機當天沒有症狀，但過去14天內有疑似症狀者，則於現場配合快篩。（圖／民航局提供）

為讓篩檢作業順利進行，民航局提醒旅客，明天開始，前往澎湖等離島航班，將暫停受理旅客網路報到，旅客必須於現場櫃臺或自助報到櫃臺（Kiosk）辦理報到並繳交健康聲明書。

另一方面，為免篩檢旅客過多影響航班起降或其他旅客行程，華信、立榮兩家航空公司均會透過官網與簡訊通知旅客於航班起飛前90分鐘至機場，並攜帶身份證及健保卡，請旅客留意相關資訊並配合，以免延誤搭機。

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