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女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝！　揭心路歷程謝醫護：不可思議

▲▼女醫師感動醫護都對她和小孩很好。（圖／翻攝自陳欣湄臉書粉專）

▲陳欣湄擔憂兒子發燒迅速升高的體溫是因為自己防疫工作沒做好導致。（圖／翻攝自陳欣湄臉書粉專）

記者張靖榕／綜合報導

疫情緊張升高令人神經緊繃，家醫科女醫師陳欣湄近日就因女兒、兒子輪流出現感冒症狀，且兒子迅速高燒，趕緊帶他去診所和大醫院看診，期間經歷快篩和焦急地等待，但每一位醫護人員專業和給予他們母子倆的關懷都讓她身受感動，決定和大家分享這兩天的情況，「謝謝，再謝謝。」

「沒想到我也經歷快篩，只是對象是不到一歲的兒子」，女醫師陳欣湄30日在臉書粉專上表示女兒大約在一周前出現輕微的感冒症狀，但看完醫師後很快就恢復，之後兒子跟著出現流鼻涕和咳嗽等情況時，她只當是被姐姐傳染的一般性感冒，而且自認平時自我防疫工作做的很徹底，情況應該不複雜。

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「但從昨晚開始，弟弟開始輕燒（37度）」，陳欣湄說帶去給地方醫院檢查後體溫已經來到38度，由於發生和咳嗽症狀變化太快，因此接受醫院建議轉去大醫院做快篩和肺部X光確認。她在等待看診期間看到一位和她同樣帶著孩子來醫院的媽媽，只是對方的孩子甚至還沒滿月，而本應該在坐月子中的新手媽媽如今在醫院自責哭泣，「我真的懂...那種難過跟自責。」

▲▼女醫師感動醫護都對她和小孩很好。（圖／翻攝自陳欣湄臉書粉專）

▲兒子快篩結果呈現陰性，讓陳欣湄不禁鬆了一口氣。（圖／翻攝自陳欣湄臉書粉專）

本身身為醫師必須接觸許多家醫科病人的陳欣湄說，在急診室等待的時間裡她也在自我檢討究竟哪裡做錯了，是哪次包包沒放在玄關，又或是看過病人後手部沒有清潔乾淨；她盡量讓工作環境單純化，為的就是盡可能保護孩子。

陳欣湄此時是一個陷入慌亂、焦慮和自責情緒裡的母親，醫護人員的專業與親切的關懷對她起了很大的安撫作用。她說幸好在家中等了折騰人的5小時候快篩結果呈陰性，即便她知道快篩陰性不等於排除感染，但至少心中的自責內疚能稍稍放下，而溫暖的是每位醫師、護理師和醫院員工，所有人都關心孩子的狀況，沒有人表現出害怕，「我覺得這是不可思議的，因為醫護人員也都是人」，「但我沒感受到一絲害怕，都是很純粹的關心、照護。」

陳欣湄表示得知快篩結果後，醫院及診所都還有再致電關心並告知下一步該怎麼做，讓她由衷對台灣每位醫護人員心懷感謝，「在病毒面前，誰都是一般人，儘管我是位醫師，但我也只是個媽媽，我們也有自己要守護的家人。」文末她再次感謝醫護，說自己激動得雙眼泛淚已看不清鍵盤，「你的歲月靜好，不過是有人替你負重前行。」

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