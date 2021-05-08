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拚會考／數學四則運算、多項式、方程式必考！補教師爆勝負關鍵

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年國中教育會考將在15日、16日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考進入最後倒數，今年受疫情影響取消數學科「立體圖形」單元。吳限定律教育團隊數學老師指出，前1至15題為基本題型，只要細心作答全對並非難事；16~21題為進階題型，是否能進入A等級就看這部分了；最後22~26題為鑑別題型，此部分題目較複雜敘述較長，考生也最容易在這裡卡關，盡可能找出錯誤選項，此階段考驗考生是否能拿到滿級分A++。

數學補教師儒逸指出，雖基本的四則運算、多項式、方程式運算等傳統考題絕對必考，但越來越多融入生活情境的考題也考驗著考生閱讀理解，運用數學工具的能力。傳統數學題簡明直接，大多單純運用數學公式就可以直接找到答案，不需要具備太多的閱讀理解能力，但素養考題就考驗學生是否對數學定理及解題技巧融會貫通，能否有較高的抽象思考能力以及閱讀理解題意所傳達的重點。

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補教師定律說明，近幾年手寫部分皆結合生活情境，如106年的選舉問題、107年的取球問題、108年的防曬係數、109年買飲料划算問題，答題時一定要先把題目完整讀完，充分理解題意後再作答，切勿空白交卷，至少將想法列式出來，加上註解，相信也會有基本分數。手寫幾何題圍繞在相似形、圓、平面幾何等，一定要盡可能作答完整，該寫的條件千萬不要懶惰省略。要知道選擇題約26題占總分比85%，一題約佔總分比3.27%、手寫題兩題占總分比15%，一題約7.5%，也就是答對一題手寫題比答對兩題選擇題得分還多，非選題定要好好發揮。

補教師進一步以題型分析，基本分數、整數四則運算一定出現，此類題可以說是送分題，考生只要把握基本運算法則，注意分配律，指數律或拆括號法則的使用技巧即可輕鬆拿分；多項式乘除法，因式分解，十字交乘法，乘法公式運用等也是基本必考題型，此類題難度大多中等偏易，須注意是否有缺項及正負號不要粗心算錯即可。

補教師提到，數線與絕對值的概念也很愛考，此題型大多偏易，基本觀念懂或代數字即可輕鬆得到答案。運用絕對值與距離的觀念即可迅速解題，須注意此類題萬萬不可浪費太多時間。另外，取球問題近連續兩年皆出現且也是往年常考題型，一般出現在機率或統計題型中，要特別注意題目敘述取球後是否放回。

補教師說明，生活情境題是考題趨勢，利用圖形、漫畫等對話方式表達題意，此題型大多貼近生活情境，善用生活經驗思考，慢慢分析題意即可輕鬆應對。幾何概念的運用應是大多考生最容易卡住的地方，圓、三角形、平行、三心等幾何考題大約會佔8~9題，幾何題目可以說是決勝負的關鍵，但只會有1~2題較難，善用求角度、長度、面積等各種解題技巧即可。

針對非選擇題型部分，歷屆非選擇題一般一題考代數題、一題考幾何題已是常態，且題意敘述較長，考生很可能沒有看過題目，故一定要有耐心把題目讀完且多讀兩遍把關鍵處找出來。在作答時應將推論過程寫完整且有邏輯性、前因後果的合理性，也可搭配圖形作解釋。因採取部份給分，故千萬不可空白，也不可偷懶，該寫的推論過程一定要盡可能寫完整詳細。

補教師強調，一般前15題題目較容易，在作答時盡可能快速細心完成，要知道考試其實是在跟時間賽跑，要為後面難題多賺一點時間，尤其是兩題非選擇題占分比重最多，需要較多時間做答。非選推論題也要盡可能將推論或演算過程寫清楚詳細，要符合邏輯性。最後作答完必定要檢查應得分的題目，數學題目少所以比重特別重，千萬不可粗心看錯或計算錯誤。注意以上幾點相信大大增加作答信心，獲勝的機率自然也就大大提高。
 

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