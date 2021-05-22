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北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

▲▼內政部警政署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北大教授聯合呼籲警政署珍惜警力，警政署回應：配合國家共同防疫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北大學犯罪研究所教授聯合呼籲警政署，在疫情面臨危機時，不應該對基層同仁提出更多、更繁複、高頻率、高變動、多對象之協助抗疫工作要求，未能因疫情明確減少日常勤務與各種活動。直指警政署未能珍惜警察人力。

北大犯研所，向警政署提出4個停止，使先「公告」或函示各級警局及所屬機關，停止至少一年的專案及績效評比，讓警察回歸正常勤務，並全力協助抗疫。

其次，立即停止「加強協尋在這些營業場所工作之外籍人士、移工或新住民、八大行業，協助到醫院篩檢。每尋獲這些人士、迅速重奬。」等違反防疫與人權之績效作為。

再者，立即停止各級行政與警政長官頻頻跨縣市、跨區域視察、督導、「鼓勵」各地警察於機關辦公室待命防疫準備工作，造成基層接待工作增加及疫情擴散之可能。

最後，立即停止未有法源說明、無防護設備、高相互感染風險的「汽機車口罩臨檢站」作為，內政部、警政署在給予員警清晰法源闡述、全套防護設備、充分公衛知識前，請停止此類自殺式的作為。

警政署也感謝學術界的建議，但也提出警政署的立場。疫情已不再只是區域性或單純醫療議題，已提升至國家安全層級的議題，各級警察機關，均係屬政府一部分。

基於行政一體的原則，當警察機關受命或執行各項勤務時，遇有不遵政府防疫規定之民眾，進行現場蒐證，移請衛生機關予以裁處。

警政署指出，為了充分保護執勤同仁之安全，頻頻爭取各類防護裝備至各警察機關，也要求務必提供足量及完善之防護裝備給基層同仁使用。

而歷來警察一直是政府中，最有效率、反應最迅速的組織，在歷次國家重大危機中，陪伴著全民衝破重重的險阻，成為安定民心的重要支柱，警察過去如此，現在如此，未來也會如此！ 永遠成為安定社會秩序的中堅。

最後，謝謝來自學界與社運團體的提醒，警察未來將更團結，也感謝第一線員警辛勞的執勤並與全民共同承擔責任，一起展開防疫行動，守護國人的健康，相信疫情在大家遵守各項防疫指示下，將迅速獲得控制。

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