信義區長照住民7死　柯文哲下令：長照機構工作人員優先打疫苗

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市信義區日前有長照機構爆發群聚感染，為了保護抵抗力脆弱的高齡長者，台北市長柯文哲1日決定調整疫苗施打策略，把長照機構的工作人員施打疫苗順序往前調。

針對信義區長照機構群聚感染一事，聯醫副總院長璩大成說，信義區長照機構有住民PCR確診，經過社會局衛生局努力後送後，很不幸，仍有7位住民往生，平均年齡高達82歲，有高血壓、中風、失智。此次案例跟疫情嚴重國家過去碰到的現象一樣，根據美國文獻分析，在高齡、失能、失智族群，死亡率高於其他不是這樣狀況的30%。

對此，柯文哲也表示，安養機構的工作人員，不管年齡，疫苗施打順序都往前移，「移到大概接近基層診所程度」，目的是防止他們在外面被感染，再傳染給安養機構的老人。

柯文哲說，這家長照機構發生群聚感染，30幾人感染，也死了很多住民，這個病在不同年齡層的感染率差不多，但50歲以下死亡率很低，之後隨年齡增加，超過80歲者甚至高達80%。

柯文哲指出，這次長照機構的人大部分都是中風、失智，是所謂的「三管病人」，屬於本來身體狀況比較差，長照機構躺很多老人，病毒進來死亡率高，但這些老人平常不會出去，怎麼感染？年輕工作人員進來、傳染老人、散開，「要解決這問題，有政策要改變，長照機構的工作人員要優先打疫苗」。

柯文哲強調，長照工作人員的施打順序本來相當後面，但後來發現，這些人一旦被感染，自己沒什麼嚴重症狀，但老人全部被感染、死亡率又高，因此決定把安養機構列為優先施打，目的防止他們在外面感染，進來在傳染安養機構老人，「針對長照機構的群聚感染，打疫苗的順序往前移，保護這些比較脆弱的老人」。