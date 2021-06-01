毒蟲午夜搶落單女轎車衝撞警車　躲「警分局旁摩鐵」被逮

▲ 南投男毒蟲午夜搶女子汽車衝撞警車 逃逸4小時後竟回警局旁摩鐵。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲黃姓男子凌晨零時許，在北區發現落單鐘姓女子下車要寄送包裹，竟上前強搶手機並開著鐘女汽車逃逸，警方獲報在東光園路巷內圍捕，不料黃嫌倒車衝撞警車後又加速駛離，後來疑因毒癮發作，4小時後坐計程車回到北區一間汽車旅館要吸毒，黃嫌上午9點多搭車離去時被埋伏員警逮捕，而這間摩鐵距離警二分局僅數百公尺，可說是自投羅網。

台中市凌晨發生一起街頭搶奪案，鐘姓被害人下車要到郵局寄送包裹時，被黃嫌搶走手機及車鑰匙，黃嫌開走鐘女自小客車，朝三民路方向逃逸，警方獲報後立即通報線上警網實施攔截圍捕，黃嫌逃逸過程中還更換車牌企圖躲避警方追緝，過程中還在北區青島路段擦撞一輛機車。

警方凌晨2點多，在東區東光園路64巷內發現該車，黃嫌發現警車靠近，竟倒車衝撞警車且乘隙逃逸，員警隨後在大里區東昇路發現該車，但黃嫌已離開現場。

警方經過多方監控，鎖定黃嫌在北區某間汽車旅館，而且該旅館距離警分局只有數百公尺，9點多見黃嫌準備搭計程車離去，當場逮捕，起出現金2萬餘元、手機等證物。

警方表示，住在南投的黃嫌，因為無業，最近常在台中出沒，疑因毒癮發作，見鐘女落單而行搶，警方佈下天羅地網，8 小時即逮捕歸案，全案依搶奪等罪嫌移送法辦。

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