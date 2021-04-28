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社會 社會焦點 保障人權

「給我最貴金項鍊」笨賊跑百米遭逮　15天後再搶銀樓下場曝

記者黃宥寧／台北報導

49歲李姓男子去年11月6日前往北市延平北路二段的銀樓，佯裝成顧客並向店員表示「給我最貴的」，店員欣喜若狂拿價值約47萬金項鍊給他試戴，豈料他下秒拔腿就跑。過了15天，李男又前往新莊區銀樓故技重施，只是這次賊星該敗，奔出去就遭休假警員壓制。士林地院考量他犯後坦承犯行，也將金飾還給銀樓，依搶奪罪處有期徒刑7月。

李姓搶匪有搶奪、竊盜等前科，去年11月6日下午4時許前往延平北路二段某銀樓，向店員佯稱「要看金項鍊」，店員以為遇到貴客，拿出一條重66.29錢，價值新臺幣47萬2875元供他試戴。豈料李男戴上後，立刻朝門口狂奔，店員見狀上前阻攔，竟被一把推開，眼睜睜看著他落跑。

▼李男前往銀樓佯裝客人要買黃金項鍊，戴上脖子後拔腿就跑，店員一度想阻止卻遭推開。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼男搶50萬元黃金項鍊落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方接獲報案，短短10鐘內就在延平北路上逮到人。李男落網後，表示沒錢用，經過金飾店時臨時起意，決定入內行搶。豈料同年月20日李男又故技重施，前往新莊一家銀樓向老闆聲稱要買一條「1兩重」的金項鍊，老闆便拿出價值7萬2千元的項鍊給他看，想不到他又搶了就往外跑。

賊星該敗！銀樓老闆在後追趕，一路高喊搶劫，正好一名北市大安分局偵查隊的偵查佐吳培誠騎機車路過，聽到後方民眾呼喊搶劫，他英勇上前將搶匪撲倒，順利將李男逮捕帶回偵辦。

▼李男15天後又到新北新莊搶金項鍊，賊星該敗遭休假員警制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊一家銀樓遭失業男子搶走金項鍊。（圖／記者陳豐德翻攝）

合議庭審酌李男正值壯年，不思以正當途徑賺取金錢，竟在珠寶店徒手搶奪項鍊，實在不可取，除了造成商店財物損失外，更危害他人生命、身體安全，嚴重影響社會治安，但念在他犯罪後坦承犯行，所搶奪的金項鍊已還銀樓，考量他已婚、子女已成年、無親屬由其扶養，入監前以打零工維生、月收入新臺幣1萬餘元仍依搶奪罪，處有期徒刑7月。

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