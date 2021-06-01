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宜蘭金樽喜宴確診者+1...CT值13！　小兄弟、母子檔也染疫

▲▼6/1宜蘭3＋2，未滿10歲兄弟檔返鄉避難仍遭病毒魔手。（圖／宜縣府提供，下同）

▲6/1宜蘭3＋2，未滿10歲兄弟檔返鄉避難仍遭病毒魔手。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠疫情持續延燒，中央疫情指揮中心6/1公布宜蘭確診3+2，累計72人受害。其中，一對未滿10歲兄弟檔，與母親返鄉避難，但雙雙確診。縣府1日下午表示，新增5例幸在宜蘭均無足跡，而與大台北有關4例中一對母子是住院接觸到確診者，另一對是未滿10歲的新北兄弟檔，第5例是金樽餐廳案居隔者。

宜蘭衛生局長徐迺維表示，6/1宜蘭確診3＋2案例中，案8554是未滿10歲的孩子，原與父母、祖父母住在新北市，後因新北市疫情嚴峻，5月26日由母親自行駕車送回宜蘭家中照顧。因他的祖母及祖父於5月27日及5月28日分別被確診（案6690及案7257），他被通知為居家隔離，採檢為陽性而確診，CT值20，目前並沒有症狀。

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案8555也是一個不滿10歲的孩子，為案8554的兄弟。兩兄弟之前由家人帶回宜蘭，後來被列為居家隔離對象，採檢為陽性而確診，CT值21。

案8552為60多歲的女性，她在5月10日陪家人住到台北某醫院接受治療，因5月24日接觸到一位確診者（案5997），被列為住院隔離。5月25日接受第一次採檢，結果為陰性；但5月29日出現咳嗽等症狀，再次採檢結果為陽性而確診，CT值17.5。

案8553為30多歲男性，是案8552號的親人，他在5月10日入住台北某醫院接受治療，同樣於5月24日接觸到確診者，因此轉為住院隔離。5月25日也接受第一次採檢，結果為陰性，5月29日第二次採檢為陽性，列為確診個案，CT值24.5。

▲▼6/1宜蘭3＋2，未滿10歲兄弟檔返鄉避難仍遭病毒魔手。（圖／宜縣府提供，下同）

案8785是一個50多歲的女性，也就是金樽廳案確診者案4991的母親。案4991確診後，她就被列為居家隔離者，當時採檢為陰性。但5月31日出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、頭痛等症狀再次採檢，結果為陽性而確診，CT值13。

▲▼6/1宜蘭3＋2，未滿10歲兄弟檔返鄉避難仍遭病毒魔手。（圖／宜縣府提供，下同）

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