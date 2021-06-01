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挺南投一線警消媒體　慈濟捐1500個防護面罩、2萬雙PVC手套

▲南投慈濟送防護面罩、手套，守護第一線執勤警消。（圖／南投縣政府提供）

▲南投慈濟送防護面罩、手套，守護第一線執勤警消。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣Covid-19本土疫情在5月升溫，確診足跡範圍跨大，慈濟基金會為感恩防疫第一線人員，在南投縣提供防護面罩1500個、PVC手套20000雙給警察、消防人員和採訪記者，盼拋磚引玉，帶動全民為第一線防疫工作人員加油打氣。

截至5月30日，南投縣已有19例確診，現正居家隔離者有152人、居家檢疫有80人；慈濟基金會表示，自5月中即啟動調度防護物資，於5月17日起提供新北市、台北市第一線執勤人員使用，5月31日則提供防護面罩、PVC手套給南投縣第一線防疫人員。

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▲南投慈濟送防護面罩、手套，守護第一線執勤警消。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投慈濟送防護面罩、手套，守護第一線執勤警消。（圖／南投縣政府提供）

▲南投慈濟送防護面罩、手套，守護第一線執勤警消。（圖／南投縣政府提供）

慈濟基金會指出，防護面罩可作為第一層防護、強化口罩做為第二層防護的效力，手部碰觸點也有一次性使用的PVC手套，在執勤時更有安全保障。

南投縣消防局長林聰吉說，縣內確診或疑似個案均由119救護人員協助載送就醫，近期因疫情升溫，出勤次數急遽攀升，防疫物資需求也大增，非常感謝慈濟的善心，保障119救護出勤安全、降低感染風險。

南投縣警察局長呂新財表示，警察在第一線面對來勢洶洶的疫情，在高風險環境下協助居家隔離、取締不戴口罩和群聚、稽查八大行業等防疫工作不勝枚舉，再次感謝慈濟及時提供防護面罩、PVC手套、讓第一線執勤員警多一層保護，得以保護更多鄉親。
 

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