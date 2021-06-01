花蓮疫情似稍緩！家庭群聚確診增1　籲減少人潮流動齊心抗疫

▲▼衛生局長朱家祥公布確診個案8283群聚關係及足跡資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心5月31日公布國內新增278例COVID-19確定病例，分別為274例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案73例，總計351例。確診個案中新增15例死亡。花蓮新增1確診案例，累積確診32例，居家隔離累積共95人。

秘書長張逸華針對花蓮縣裁罰人數與目前快篩人數進行說明，花蓮縣未戴口罩裁罰者共有23件，自5月26日到5月31日共快篩917人，惟1人呈現陽性個案，秘書長籲請鄉親們務必緊戴口罩，減少前往人潮聚集處，居家隔離者也務必遵循居家隔離規範，共同攜手抗疫！

衛生局長朱家祥也針對確診個案8283進行說明，個案8283為40多歲女性個案，CT值為33.2，感染源為家人群聚，5月26日前往門諾醫院陪公公就醫，個案7012（個案之公公）確診後個案8283於5月26日居家隔離，並自5月27日起即於防疫旅館進行隔離，5月29日出現症狀並於晚間確診為陽性個案。

花蓮縣衛生局亦於花蓮市衛生所設置免費新冠採檢站，呼籲欲前往快篩之鄉親，若有接觸史並與確診者足跡重疊，採檢對象為高風險區域無症狀民眾，時間為上午9時至11時，下午2時至4時，可撥打花蓮市衛生所免費新冠採檢站專線電話及簡訊進行預約（03-8236523、03-8232280），或以簡訊預約(0988-537715、0975-500511)。預約成功者請於篩檢時間佩戴口罩並攜帶筆、手機、健保卡進行篩檢。

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