秘魯「校正回歸」後死亡數暴增近3倍　人均死亡率衝上全球首位

▲秘魯新冠患者家屬娜內茲（Hellen Nanez）疫情期間共13名親人染疫死亡，不過父親仍在加護病房與病魔奮戰。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

秘魯政府5月31日發布「校正回歸」的疫情報告指出，截至當月22日，全國約有18萬人死於新冠肺炎，新的統計數據比先前公布的官方數字多出將近3倍，而死亡人數校正之後，秘魯每百萬人就有超過5000多人死於新冠肺炎，成為全球人均死亡率最高的國家。

根據《紐約時報》報導，秘魯政府原本公布的總死亡數為6萬9342人，但分析與更新工作小組經由多重方法確認死因後，秘魯總統府於31日發表了校正回歸的數據稱，從2020年3月至2021年5月22日止，有大量遺漏的新冠肺炎死者未納入統計，正確的總死亡人數應為18萬764人，數字相差近3倍。而秘魯也因此超越匈牙利與捷克，成為全球人均染疫死亡率最高的國家。

報導指出，秘魯先前只有篩檢呈陽性的人才會被認定為死於新冠肺炎，後來才增加了血清、放射學和流行病學檢查等其他標準。衛生部長烏加特（Oscar Ugarte）表示，現有的防疫政策需要修改，今後將公布更準確的統計數據。杜克大學全球環境衛生教授潘威廉（William Pan）說，這場疫情凸顯了秘魯嚴重的不平等與腐敗，早在去年4月就因為氧氣、病床、醫護人力不足，數千人醫院拒於門外。

▲秘魯5月30日舉行總統大選前最後一次電視辯論會。（圖／路透）

報導認為，對秘魯政府來說，這份校正回歸的報告可能來的不是時候，因為秘魯總統大選的第2輪投票將在6月6日舉行，剩下不到1周時間。這場新冠疫情加劇了秘魯的政治動盪，去年11月，前總統畢斯卡拉（Martín Vizcarra）遭到彈劾，支持者選民紛紛上街遊行抗議。

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